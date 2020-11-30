Лауреаты Демидовской премии-2020 и Уральский шахматный центр в Екатеринбурге: главные новости. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! Создание Уральского шахматного центра в Екатеринбурге, объявление лауреатов Демидовской премии 2020 года и предупреждение о смоге до конца рабочей недели — рассказываем о главных новостях.

Доходный дом, построенный во второй половине XIX века на углу улиц Малышева и Горького в Екатеринбурге, превратится в Уральский шахматный центр. Специалисты, проводившие историко-культурную экспертизу здания, пришли к выводу, что имеющийся проект реставрации и приспособления Уральского шахматного центра соответствует требованиям законодательства РФ в области госохраны объектов культурного наследия.

Председатель Попечительского совета Научного Демидовского фонда, академик РАН Геннадий Месяц назвал имена лауреатов Демидовской премии 2020 года. Ими стали академики Виктор Садовничий, Анатолий Торкунов, Дмитрий Пумпянский и Леопольд Леонтьев. Узнать подробности можно здесь.

Уральские синоптики предупредили свердловчан о смоге. Предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе, действует с 20:00 30 ноября до 20:00 4 декабря. Кроме того, сегодня стало известно о приходе морозов на Средний Урал в первые дни декабря. Температура воздуха может отклониться на 5-10 градусов от нормы и составить -20...-25 ºС.