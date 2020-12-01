Стало известно, кто получит две пенсии в декабре

В этом году пенсии за январь досрочно получат россияне, которым выплаты доставляют через почтовые отделения с 1 по 3 число. Фото: Алексей Кунилов

Часть российских пенсионеров получат пенсии за январь досрочно. Таким образом, у них будет две выплаты за декабрь.

Это традиционно связано с изменённым графиком работы Почты России в новогодние праздники. В этом году пенсии за январь досрочно получат россияне, которым выплаты доставляют через почтовые отделения с 1 по 3 число.

"Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придёт полностью - за весь январь", - пишет "Парламентская газета" со ссылкой на зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

Ожидается, что с 4 января Почта России уже будет работать в обычном режиме.

Добавим, что в 2021 году среднегодовой размер пенсии в России составит 17 443 рубля. С 1 января страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные пенсии повысятся с 1 апреля на 2,6%. Всего ПФР обеспечит выплаты для 43 миллионов российских пенсионеров.

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