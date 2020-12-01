Власти Китая приостановили выполнение рейса из Екатеринбурга из-за случаев COVID-19

Выполнение рейса U63763 Екатеринбург — Сиань приостановлено на 4 недели. Фото: Евгения Скачкова

Китайские власти заявили о приостановке выполнения рейса из Екатеринбурга. Среди прибывающих пассажиров выявили случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

Согласно заявлению Управления гражданской авиации Китая, речь идёт о рейсе U63763 Екатеринбург — Сиань авиакомпании «Уральские авиалинии».

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе авиаперевозчика, односторонний рейс выполнялся один раз в неделю. На борт воздушного судна могли попасть только граждане, имеющие основания для полёта в Китай, в их числе - обладатели дипломатических, служебных виз, виз вежливости и категории С. Также обязательным условием было наличие отрицательных тестов на COVID-19. На основании этих тестов власти КНР давали зелёный QR-код на перелёт.

По прилёту пассажиры также обязаны сдать тест. У нескольких пассажиров результаты исследования оказались положительными.

По данным Управления гражданской авиации, случаи заражения были выявлены на рейсе U63763, прибывшем 18 ноября. Всего властями сообщается о десяти выявленных пассажирах с коронавирусом.

В результате выполнение рейса российского перевозчика приостановлено на четыре недели. Ограничение начнёт действовать с 7 декабря.