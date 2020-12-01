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1 декабря 2020, 13:03

На Среднем Урале скончались ещё 10 пациентов с коронавирусом

Машина скорой помощи на дорогах

Свердловская область находится на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 10 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1 037 жителей региона.

Информацию об этом подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. Число скончавшихся пациентов на Среднем Урале увеличивается ежедневно уже на протяжении последних двух месяцев. До этого ни одного случая смерти не зарегистрировали 28 сентября.

Свердловская область находится на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (8 978), Санкт-Петербурга (5 517), Московской (2 092), Ростовской (1 273) и Нижегородской (1 351) областей, Красноярского края (1 140). В других регионах менее 1000 скончавшихся.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 367 случаев заражения. Это на 14 новых заболевших меньше, чем днём ранее.

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Фото: данные на 1 декабря

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Областная газета Свердловской области

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