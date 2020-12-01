Уральские пенсионеры поправляют здоровье во время пандемии

В гидромассажном бассейне санатория «Соколиный камень» ветераны и пенсионеры два раза в неделю занимались аквагимнастикой. Фото: СООО ветеранов, пенсионеров

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, Свердловская областная общественная организация ветеранов, пенсионеров не прекращает свою работу. В конце осени уральские пенсионеры провели семинар по обмену опытом среди ветеранских организаций региона и поправили здоровье в местных санаториях.

Введённые из-за пандемии ограничения сильно ударили по ветеранскому движению Среднего Урала: выходить из дома без надобности нельзя, День Победы и другие памятные даты первой половины года прошли практически без ветеранов. Но уже осенью они наверстали упущенное и встретились вживую, чтобы подвести итоги работы с молодёжью, которая не прекращалась даже в пандемию коронавируса.

Параллельно свердловские ветераны поправили здоровье и укрепили свой иммунитет сразу в двух санаториях региона. В начале ноября 42 ветерана и пенсионера из 29 муниципальных образований Свердловской области в рамках социального проекта «В здоровом теле – здоровый дух» отправились на две недели в первоуральский санаторий «Соколиный камень», который специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы. Наряду с классическими методами лечения, инструкторы санатория занимались с пожилыми людьми аквагимнастикой и скандинавской ходьбой. А по вечерам для людей старшего возраста устраивали литературные конкурсы, музыкальные концерты и кинопоказы. Отдых в санатории прошёл при строгом соблюдении социальной дистанции, с обязательным ношением масок и измерением температуры по несколько раз в сутки.

В свободный от процедур день в Первоуральске состоялся семинар по обмену опытом среди ветеранских организаций Свердловской области. Руководители местных Советов ветеранов, первичных ветеранских организаций и общественных комиссий при них обсудили работу с органами власти разных уровней. Отдельно поговорили о развитии социальной активности пожилых людей и вовлечении их в общественную работу с подрастающим поколением.

– Коронавирус не помешал нам реализовать большинство запланированных мероприятий с участием широких слоёв населения на высоком идейном и организационном уровне, – рассказала на совещании заместитель председателя Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Янина Кадочникова. – Это стало возможным благодаря тому, что на предприятиях, в профсоюзах, ветеранских организациях и учебных заведениях полным ходом развивается наставничество. При правильно построенной работе оно может стать хорошим подспорьем для патриотического воспитания молодёжи и школьников.

Ещё одним значимым событием для уральских ветеранов стало оздоровление в санатории «Курьи» в Сухом Логу, где лечат заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. С 10 по 23 ноября в рамках социального проекта «Возраст – не повод для уныния» 52 человека преклонного возраста из 32 муниципальных образований региона восстановили на курорте свои силы. В этом им помогла финансовая поддержка министерства социальной политики Свердловской области.

Помимо походов в соляную пещеру, сухих углекислых ванн и фитобара с кислородными коктейлями, ветераны занимались лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой. Как отметила заместитель председателя Сухоложской городской общественной организации ветеранов, пенсионеров Ида Афанасьева, после такого отдыха у пожилых людей улучшилось морально-психологическое состояние и появилось желание активнее участвовать в общественной жизни Среднего Урала.

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Опубликовано в №225 от 02.12.2020