МФЦ будут принимать сведения о гражданах при проведении переписи населения

МФЦ смогут принимать сведения о гражданах при проведении переписи населения. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня госуслуг, которые могут оказывать многофункциональные центры (МФЦ). В частности, МФЦ разрешат принимать сведения для Росстата при проведении переписи населения.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства РФ, помимо приёма сведений о гражданах при проведении переписи населения, МФЦ смогут принимать участие в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций "Сохраним память. Москва с заботой об истории" и "Бессмертный полк".

В МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП) и направлять документы в цифровом виде в организации и ведомства. Также закрепляются положения, которые позволяют субъектам РФ организовывать специальные рабочие места с прямым доступом к Единому госреестру ЗАГС не только в МФЦ, но и в их обособленных структурных подразделениях.

Расширение перечня услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, рассматривалось на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами 30 ноября. Постановление направлено на совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напомним, что в Свердловской области Всероссийская перепись населения стартовала в середине ноября. В связи с этим "Облгазета" публиковала интервью с руководителем Федеральной службы государственной статистики Павлом Малковым. В частности, он рассказал о способах проведения переписи в период распространения коронавирусной инфекции.