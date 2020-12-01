Куда и когда екатеринбуржцы смогут сдать опасные отходы: график на декабрь

По районам Екатеринбурга вновь отправится передвижной пункт приёма опасных отходов. Рассказываем, где и когда горожане смогут сдать отработанные лампочки и батарейки в декабре.
Соответствующей информацией поделился министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов на личной странице в Instagram. Он сообщил, что использованные лампочки, сломанные градусники и другие опасные отходы примут только у физлиц.
График работы пункта приёма опасных отходов на ноябрь
♦ Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16):
- 9 декабря с 08:00 до 12:00;
- 18 декабря с 15:00 до 19:00.
♦ Кировский район (Первомайская, 75):
- 1 декабря с 15:00 до 19:00;
- 10 декабря с 08:00 до 12:00.
♦ Железнодорожный район (Мельковская, 7):
- 3 декабря с 15:00 до 19:00;
- 16 декабря с 08:00 до 12:00.
♦ Чкаловский район (8 Марта, 177):
- 8 декабря с 15:00 до 19:00;
- 15 декабря с 08:00 до 12:00.
♦ Ленинский район:
- 4 декабря (8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00;
- 14 декабря (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный) с 08:00 до 12:00.
♦ Октябрьский район (Луначарского, 217):
- 7 декабря с 15:00 до 19:00;
- 17 декабря с 08:00 до 12:00.
♦ Верх-Исетский район (Московская, 27):
- 2 декабря с 15:00 до 19:00;
- 11 декабря с 08:00 до 12:00.
На утилизацию можно сдать: люминесцентные и компактные энергосберегающие лампы, ртутьсодержащие приборы, отработанные батарейки и аккумуляторы, компьютерную технику и оргтехнику, а также автомобильные аккумуляторы. Вышеперечисленные предметы очень важно утилизировать правильно, так как буквально одна батарейка, попавшая в общее ведро, способна загрязнить около 20 кв. метров почвы и 400 литров воды.
Кроме того, опасные отходы принимаются в стационарном пункте, расположенном по адресу ул. Энгельса, 16. Он работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00 (перерыв с 12:30 до 13:30). В субботу и воскресенье выходной.
Добавим, ранее был составлен список городов Свердловской области, где с 2020 года реализуется пилотный проект по введению раздельного сбора мусора. В перечень вошли 10 муниципалитетов. Это Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ивдель, Каменск-Уральский, Алапаевск, МО Алапаевское и Сысерть.
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