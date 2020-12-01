Куда и когда екатеринбуржцы смогут сдать опасные отходы: график на декабрь

Куда и когда екатеринбуржцы смогут сдать опасные отходы: график на декабрь. Фото: Галина Соловьёва.

По районам Екатеринбурга вновь отправится передвижной пункт приёма опасных отходов. Рассказываем, где и когда горожане смогут сдать отработанные лампочки и батарейки в декабре.

Соответствующей информацией поделился министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов на личной странице в Instagram. Он сообщил, что использованные лампочки, сломанные градусники и другие опасные отходы примут только у физлиц.

График работы пункта приёма опасных отходов на ноябрь

♦ Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16):

9 декабря с 08:00 до 12:00;

с 08:00 до 12:00; 18 декабря с 15:00 до 19:00.

♦ Кировский район (Первомайская, 75):

1 декабря с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 10 декабря с 08:00 до 12:00.

♦ Железнодорожный район (Мельковская, 7):

3 декабря с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 16 декабря с 08:00 до 12:00.

♦ Чкаловский район (8 Марта, 177):

8 декабря с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 15 декабря с 08:00 до 12:00.

♦ Ленинский район:

4 декабря (8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00;

(8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00; 14 декабря (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный) с 08:00 до 12:00.

♦ Октябрьский район (Луначарского, 217):

7 декабря с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 17 декабря с 08:00 до 12:00.

♦ Верх-Исетский район (Московская, 27):

2 декабря с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 11 декабря с 08:00 до 12:00.

На утилизацию можно сдать: люминесцентные и компактные энергосберегающие лампы, ртутьсодержащие приборы, отработанные батарейки и аккумуляторы, компьютерную технику и оргтехнику, а также автомобильные аккумуляторы. Вышеперечисленные предметы очень важно утилизировать правильно, так как буквально одна батарейка, попавшая в общее ведро, способна загрязнить около 20 кв. метров почвы и 400 литров воды.

Кроме того, опасные отходы принимаются в стационарном пункте, расположенном по адресу ул. Энгельса, 16. Он работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00 (перерыв с 12:30 до 13:30). В субботу и воскресенье выходной.

Добавим, ранее был составлен список городов Свердловской области, где с 2020 года реализуется пилотный проект по введению раздельного сбора мусора. В перечень вошли 10 муниципалитетов. Это Екатеринбург, Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ивдель, Каменск-Уральский, Алапаевск, МО Алапаевское и Сысерть.