Когда пенсионерам вернут неиспользованные из-за ограничений поездки по Екарте?

Пока в Свердловской области не отменят режим самоизоляции, оплаченные средства за льготный проездной по Екарте за март и апрель возвращены не будут. Фото: Галина Соловьёва

С началом второй волны коронавируса в редакцию «Облгазеты» вновь стало поступать множество звонков от возмущённых екатеринбургских пенсионеров, которые переживают по поводу неиспользованных поездок по льготным тарифам Екарты. С начала режима повышенной готовности, который действует в Свердловской области с марта из-за коронавируса, многие пенсионеры перестали передвигаться на общественном транспорте и пользоваться проездным, чтобы их средства за март и апрель были возвращены. Но самоизоляцию для людей старше 65 лет продлевают уже девятый месяц, и её отмена пока не предвидится.

О решении сохранить неиспользованные поездки по проездному для отдельных категорий граждан до отмены режима самоизоляции администрация Екатеринбурга сообщила ещё в апреле (смотрите материалы «ОГ» в №77 от 28.04.2020 и №87 от 20.05.2020). Позднее «Облгазета» рассказывала, что не стоит пополнять льготную Екарту, даже если на этом настаивают операторы в пунктах по приёму платежей (см. «ОГ» №97 от 03.06.2020). Последний раз мы освещали ситуацию в начале октября (см. «ОГ» №183 от 01.10.2020): к тому времени пенсионеры ждали возврата средств уже полгода, но ситуация не изменилась.

Режим самоизоляции для людей с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет последним указом губернатора №640-УГ продлён до 7 декабря. В администрации Екатеринбурга «Облгазете» дали уже знакомые пояснения: «Когда будет отменён режим самоизоляции, тогда и будут приниматься все дальнейшие действия по Екарте». Решать этот вопрос иначе власти уральской столицы не планируют.

По телефону информационной службы Екарты нам сообщили, что автоматическое продление будет произведено только для тех граждан, которые ни разу не воспользовались проездным в общественном транспорте на протяжении всего периода самоизоляции.

«По карте отдельных категорий граждан продление поездок за март и апрель не будет произведено для тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Такие горожане могут пополнять проездной и пользоваться им на общих основаниях согласно тарифному плану, – сказали «Облгазете» по телефону информационной службы Екарты. – Пользователям, которые добросовестно соблюдают режим самоизоляции с 28 марта, мы не рекомендуем производить каких-либо действий с картой, будь то покупка новых билетов или изменение тарифа. Эти действия делают невозможным возврат неиспользованных поездок».

ВАЖНО! По всем вопросам относительно транспортной Екарты можно звонить в информационную службу компании «И-сеть» по телефону 8 (343) 222–000–9. Также можно обращаться в приёмную заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии по номеру 8 (343) 304–30–70.

Получается, что пенсионерам остаётся только не пользоваться Екартой и ждать окончания режима повышенной готовности, чтобы сохранить неиспользованные поездки на будущее. Однако когда закончится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, просто неизвестно. Конечно, для пожилого человека с пенсией в 13–15 тысяч рублей несколько потраченных сотен рублей кажется серьёзной суммой. Но, возможно, екатеринбургским пенсионерам стоит просто перестать волноваться по поводу проездного билета, пополнить его и пользоваться общественным транспортом, как и раньше, ведь жизнь не стоит на месте, несмотря на пандемию.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №225 от 02.12.2020