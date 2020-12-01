Михаил Мишустин призвал губернаторов решительнее применять ограничения по COVID-19

Михаил Мишустин отметил, что в регионах страны ситуация с COVID-19 всё ещё развивается неравномерно. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание координационного совета при Правительстве по борьбе с распространение COVID-19. Председатель кабмина призвал глав субъектов РФ применять более решительные ограничения по коронавирусу.

Михаил Мишустин отметил, что в регионах страны ситуация с COVID-19 всё ещё развивается неравномерно.

"Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", - передаёт слова главы кабмина пресс-служба Правительства.

Он заявил, что для разгрузки лечебной сети, главам субъектов РФ необходимо организовать грамотную работу по оказанию помощи пациентам с COVID-19 на дому. По словам главы Правительства, положительная динамика в этом направлении наблюдается в регионах, которые первыми начали обеспечивать пациентов бесплатными лекарствами.

Напомним, 2 ноября кабмин выделил свыше 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами россиян с коронавирусом. На сегодняшний день, как отметил Михаил Мишустин, законтрактовано около 70% этих средств. Премьер-министр призвал ускорить эту работу.

Михаил Мишустин подчеркнул, что обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19 должно быть продолжено.

"Я прошу министерство здравоохранения подготовить и внести в Правительство проект распоряжения о выделении средств на лекарственное обеспечение", - обратился председатель Правительства к главе Минздрава РФ.

За прошедшие сутки на Среднем Урале зафиксировано 367 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь унесла жизни ещё 10 пациентов.