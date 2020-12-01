Евгений Куйвашев призвал уделить особое внимание эпидбезопасности в ТЦ

В предпраздничные дни свердловские ТЦ проверят на эпидбезопасность. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области уделят особое внимание торговым центрам, которые пользуются популярностью в преддверии Нового года. ТЦ проверят на соблюдение санитарных правил.

Глава региона Евгений Куйвашев в ходе сегодняшнего заседания оперштаба поручил контрольным группам уделить пристальное внимание соблюдению эпидбезопасности в торговых центрах Екатеринбурга и региона.

"Сейчас необходимо уделить самое серьёзное внимание торговым центрам. Начинаются предновогодние закупки, люди приезжают в Екатеринбург из всех муниципалитетов области. Только строгое соблюдение противоэпидемических мер, грамотное регулирование покупательских потоков, ограничение максимального количества покупателей, одномоментно находящихся в торговых залах, позволит предотвратить новый всплеск инфекции", – отметил губернатор.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что уральским подросткам могут ограничить доступ в ТЦ. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.

Добавим, на Среднем Урале выявлено ещё 367 случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 46 693. Из них выздоровели почти 39 тысяч уральцев. На лечении остаются около 7 тысяч свердловчан. Крорнавирус унёс жизни 1 037 жителей региона.