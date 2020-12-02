«Автомобилист» в пролёте, школы из прошлого, рисковый больной: самое интересное в номере за 2 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

Если вы интересуетесь спортом, то наверняка переживаете за шестой подряд проигрыш нашей хоккейной команды «Автомобилист». Что не так с уральскими «шофёрами» и почему им так не везло в ноябрьских играх? Разобраться в этом попыталась «Областная газета». Конечно, в первую очередь бросается в глаза непростой календарь. В трёх матчах из шести «Автомобилист» играл с топовыми командами лиги. ЦСКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев» всегда находятся на слуху и претендуют на самые высокие места. Но, конечно, осечек в двух матчах с «Торпедо», а уж тем более в игре с «Трактором», который «шофёры» обыгрывали до этого четырнадцать раз подряд, мало кто ожидал. Налицо спад физической формы – те же армейцы нас элементарно перебегали. Вообще-то, ни одна команда не может играть на одинаковом уровне весь сезон. Но у нас этот спад наложился на элементарное невезение. Впрочем, невезение может продолжиться и дальше. Календарь у екатеринбургской команды впереди мощнейший. Предстоят выездные встречи против «Ак Барса», «Авангарда», СКА и «Металлурга» – это не те игры, в которых «Автомобилист» будет фаворитом. Поэтому вполне вероятно, что неудачная серия достигнет и десяти матчей. А там возможно наши «шофёры» и разыграются.

Наша школа во многом ещё существует на багаже, созданном в советские годы. Вот лишь один из примеров. В Ирбитском муниципальном образовании многие из тех, чьё время учёбы и преподавания в школе пришлось на 60–70-е годы прошлого века, хорошо помнят выдающегося педагога и незаурядного организатора народного просвещения Григория Ивановича Здорова. Заслуженный учитель школы РСФСР и почётный гражданин Ирбитского района многое сделал для развития школьного образования на этой территории. В период его работы заведующим отделом народного образования Ирбитского района на территории муниципалитета построили 14 школ, десятки выпускников захотели связать свою жизнь с профессией учителя. С этой основой, заложенной Григорием Здоровым, ирбитское образование живёт и сейчас. В год 105-летия со дня рождения Григория Здорова воспоминания учеников и коллег о нём публикует «Областная газета». Кстати, всего в Ирбитском муниципальном округе сейчас работает 21 школа, но ни одна из них не была построена в XXI веке.

Вчера был очередной антирекорд по смертности в стране от ковида. С начала второй волны коронавируса паники среди людей стало ещё больше. Особенно боятся за своё здоровье люди из групп риска, а точнее те, кто старше 65 лет. Но и в этом возрасте можно вполне нормально перенести COVID-19, журналист «Облгазеты» – тому пример. Мы публикуем рассказ нашего коллеги из группы риска о том, как он переболел ковидом на больничной койке. Как оказалось, сложнее всего в этой ситуации переносить не саму болезнь, а именно изоляцию, когда ты от внешнего мира отрезан почти полностью. «За время пребывания в больнице и общения с такими же бедолагами убедился, – пишет журналист «Облгазеты», – что самое слабое место в системе здравоохранения сейчас – первичное медицинское звено. На звонки в поликлиниках не отвечают, одни терапевты на дом не приходят, другие начинают лечить по телефону. Так с пандемией мы будем бороться очень долго».