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Общество
2 декабря 2020, 13:32

Уральские пограничники задержали партию сильнодействующих препаратов

БАД

Уральские пограничники задержали партию сильнодействующих препаратов. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В Челябинской области пограничники выявили крупную партию сильнодействующих препаратов. БАДы везли в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в ходе осмотра грузового транспорта, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию, были выявлены 18 346 капсул и 5 400 граммов препаратов, предположительно содержащих запрещённое к свободному обороту на территории страны сильнодействующее вещество сибутрамин. Биологически активные добавки иностранного производства ехали в столицу Урала.

Все препараты переданы сотрудникам полиции для последующего направления на экспертизу и принятия процессуального решения. С начала года пограничниками было передано около 100 000 различных сильнодействующих препаратов в виде таблеток, капсул и ампул.

Для сведения: сибутрамин – лекарственное средство, применяемое при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом (вызывает зависимость). С 2008 года реализация сибутраминосодержащих препаратов разрешена только в аптеках по рецепту особой формы.

Добавим, в Екатеринбург пытались доставить следующие препараты:

Областная газета Свердловской области

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Уральские пограничники задержали партию сильнодействующих препаратов