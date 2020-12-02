Рожа синяя – оттого, что кровь голубая!

"Красная бурда" в "ОГ".

"Красная бурда" представляет: признаки того, что у вас в роду были дворяне (аристократы)

Ваша фамилия Незаконнорождественский.

Вы постоянно извиняетесь за свой французский.

Своими длинными тонкими пальцами вы легко проковыриваете засор в раковине.

У одного из ваших прадедов было отчество Бастардович.

В трамвае вы расселись как барыня. Или развалились как фон-барон.

Ваш дед окончил ПДУ (Профессиональное дворянское училище). А бабушка – престижный, ордена Её Величества и Трудового Красного Знамени, Техникум благородных девиц.

У вас голубая кровь, моча, мазок и все прочие анализы.

Кровь у вас высшей группы, резус восхитительный.

У вас на лице все признаки вырождения, присущие вашим предкам ещё с эпохи Возрождения.

На рыбалке вы не знаете, как шагу ступить, зато на балу вы как рыба в воде!

На балы вы по пятницам ходите с друзьями в сауну.

Каждый вечер вы можете раздеться лишь с помощью гувернантки или горничной.

У вас есть справка, что вы дворянин, купленная в Алапаевском филиале Скипидарского дворянского собрания.

Обращаясь к вам, люди обычно используют приставку де (де Бил, де Генерат, де Ревня).

Вы участвовали в дуэлях за гаражами.

У вас длинные и ловкие музыкальные пальцы на ногах. Говорят, такие были у всех в роду князей Мартышкиных.

Когда рядом кто-то громко смердит, вам это претит.

К жандармам Скипидарского губернского вытрезвителя вы любезно обращаетесь «голубчик».

Над вашими стихами о чистоте женской души рыдает вся казарма.

Вы прекрасно танцуете, гарцуете, спринцуете, вальцуете и распальцуете.

Даже когда вы пьёте «боярышню», вы оттопыриваете мизинчик.

Ваш мезальянс с истопником ваша тётушка именует не иначе, как «морганатическим».

Герб вашего рода украшает вашу левую ягодицу.

Ваш фамильный девиз – «Никто кроме нас!»

Опубликовано в №226 от 03.12.2020