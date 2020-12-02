Рожа синяя – оттого, что кровь голубая!

"Красная бурда" представляет: признаки того, что у вас в роду были дворяне (аристократы)
Ваша фамилия Незаконнорождественский.
Вы постоянно извиняетесь за свой французский.
Своими длинными тонкими пальцами вы легко проковыриваете засор в раковине.
У одного из ваших прадедов было отчество Бастардович.
В трамвае вы расселись как барыня. Или развалились как фон-барон.
Ваш дед окончил ПДУ (Профессиональное дворянское училище). А бабушка – престижный, ордена Её Величества и Трудового Красного Знамени, Техникум благородных девиц.
У вас голубая кровь, моча, мазок и все прочие анализы.
Кровь у вас высшей группы, резус восхитительный.
У вас на лице все признаки вырождения, присущие вашим предкам ещё с эпохи Возрождения.
На рыбалке вы не знаете, как шагу ступить, зато на балу вы как рыба в воде!
На балы вы по пятницам ходите с друзьями в сауну.
Каждый вечер вы можете раздеться лишь с помощью гувернантки или горничной.
У вас есть справка, что вы дворянин, купленная в Алапаевском филиале Скипидарского дворянского собрания.
Обращаясь к вам, люди обычно используют приставку де (де Бил, де Генерат, де Ревня).
Вы участвовали в дуэлях за гаражами.
У вас длинные и ловкие музыкальные пальцы на ногах. Говорят, такие были у всех в роду князей Мартышкиных.
Когда рядом кто-то громко смердит, вам это претит.
К жандармам Скипидарского губернского вытрезвителя вы любезно обращаетесь «голубчик».
Над вашими стихами о чистоте женской души рыдает вся казарма.
Вы прекрасно танцуете, гарцуете, спринцуете, вальцуете и распальцуете.
Даже когда вы пьёте «боярышню», вы оттопыриваете мизинчик.
Ваш мезальянс с истопником ваша тётушка именует не иначе, как «морганатическим».
Герб вашего рода украшает вашу левую ягодицу.
Ваш фамильный девиз – «Никто кроме нас!»
- Опубликовано в №226 от 03.12.2020
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