Свердловские власти призвали отказаться от хороводов на детских ёлках. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о требованиях к проведению утренников и ёлок в регионе. Праздники будут проходить в школах и учреждениях культуры.

Речь об этом шла на брифинге. По словам Павла Крекова, чтобы избежать роста заболеваемости после праздников, во все образовательные учреждения и учреждения культуры были направлены специальные методические рекомендации, согласованные с Роспотребнадзором.

Он отметил, что новогодние мероприятия могут проходить только при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Также в зданиях должна проводиться дезинфекции воздуха. Наполняемость зала, где проходит представление, не может превышать 50%. А выдача подарков допустима в случае, если удастся минимизировать контакты.

"Хоровод водить настоятельно не рекомендуется. Некоторые дети легко воспринимают ковид-инфекцию, но тем не менее являются переносчиками. Так же как и взрослые, которые с ними работают. Это надо иметь ввиду", – сказал Креков.

В ходе брифинга Павел Креков также рассказал, что правительство Свердловской области обратилось ко всем главам муниципалитетов с настоятельными рекомендациями серьёзно заняться украшением улиц, зданий, в том числе госучреждений. По его словам, в этом году подарки от главы региона получат воспитанники детдомов и инвалиды.

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