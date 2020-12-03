Куньминский марафон, нотариус на удалёнке, больница-кошмар: самое интересное в номере за 3 декабря

Доброе утро, дорогие товарищи!

Для тех, кто только проснулся, предлагаем начать день… Нет, не с пробежки, а с приятного чтения о том, как бегом на длинные дистанции займутся другие. 6 декабря в пятый раз стартует знаменитый Куньминский марафон в Китайской народной республике. В этом году из-за короновируса принять участие в марафоне можно не выезжая в Китай, для этого создана специальная электронная платформа для желающих присоединиться к этому забегу. Инициатива проведения Куньминского марафона ШОС принадлежит КНР. Первый массовый забег в Куньмине, расположенном на юге Китая, у границ с Вьетнамом и Лаосом, состоялся в декабре 2016 года. Соревнования стали важным событием в спортивной жизни всего земного шара – они собрали свыше 15 тысяч легкоатлетов из 28 стран Азии, Европы, Африки и Америки. Число легкоатлетов и их возраст никак не ограничены. За всю историю Куньминского марафона самому старшему спортсмену было 82 года, а самому младшему всего 6 месяцев – он «пробежал» семейный маршрут на руках у своей мамы. Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в формат проведения этого марафона: профессиональные спортсмены и любители бега из всех стран мира могут принять участие в нём через специальное приложение, которое доступно на китайском, русском и английском языках. Бежишь дома, но при этом участвуешь в знаменитом массовом забеге.

Сегодня не забудьте поздравить с профессиональным праздником своих друзей юристов. «Областная газета» уже отметила эту дату, опубликовав интервью с президентом Нотариальной палаты Свердловской области Владимиром Ярковым. Он рассказал о новациях в нотариальной сфере. В частности, с 29 декабря этого года вступают в силу поправки в закон о нотариате, позволяющие заверять многие документы без личного похода к нотариусу, или, допустим. совершать сделки по купле-продаже недвижимости в других городах не выезжая туда. Раньше было так: если объект сделки находился на территории другого нотариального округа, например, в Сочи, то нотариус из Екатеринбурга не мог удостоверить эту сделку, и покупателю приходилось лететь туда самому. Теперь же появилась возможность совершать сделку дистанционно, оба нотариуса в присутствии покупателя и продавца свяжутся по видеосвязи. Стороны составят единый электронный договор купли-продажи, скрепят его своими подписями на специальном планшете. И опять же, как в случае с марафоном, на активную цифровизацию нотариата повлияла пандемия коронавируса.

А вот само лечение коронавируса затрудняет сейчас проводившаяся на протяжении многих лет бездумная оптимизация сферы здравоохранения в Свердловской области. В ходе этого была закрыта почти треть больниц в регионе. Некоторые из закрытых больниц сегодня находятся без пригляда и стали источником проблем для живущих рядом людей. Например, в редакцию «Областной газеты» от жителей Алапаевска пришло даже не письмо, а крик души: люди крайне возмущены ситуацией, сложившейся вокруг заброшенного корпуса детской инфекционной больницы. Несколько лет назад под предлогом пресловутой оптимизации здание просто бросили, а сейчас возят коронавирусных больных в другие города. Заброшенное здание его облюбовали местные маргиналы, наркоманы и бродячие псы. И всё это – в микрорайоне с символическим названием «Сангородок», рядом с остановкой общественного транспорта. При этом в региональном минздраве от решения проблемы самоустранились, а местная власть не может распорядиться зданием, находящимся на балансе региона. В отчаянии жители Алапаевска составили открытое письмо в адрес министра Андрея Карлова с просьбой решить эту проблему.