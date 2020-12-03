Глава Среднего Урала поздравил юристов с профессиональным праздником

3 декабря в России отмечается День юриста. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил юристов с профессиональным праздником. Он отметил, что труд этих специалистов сегодня востребован во всех сферах экономики и социальной жизни.

3 декабря в России является Днём юриста. «Этот праздник отмечают те, чей профессиональный долг — следовать букве закона, защищать права граждан и стоять на стороне справедливости», — заявил глава региона.

Евгений Куйвашев поблагодарил юристов и ветеранов отрасли за добросовестный труд и высокий профессионализм, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия. Полный текст поздравления опубликован в свежем номере «Областной газеты».

В этом же номере вышло интервью с президентом Нотариальной палаты Свердловской области Владимиром Ярковым. Он рассказал, какие изменения ждут нотариат с 2021 года.

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