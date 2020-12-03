Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю Дня Неизвестного солдата

В День Неизвестного солдата на Среднем Урале проходят патриотические акции и церемонии возложения цветов к мемориалам. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В России сегодня отчается День Неизвестного солдата. По случаю памятной даты к уральцам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Обращение главы региона опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев напомнил, что эта памятная дата посвящена самоотверженным героям, которые сложили головы, защищая Родину, и чьи имена остались неизвестными.

«В этот день хочу обратиться к вам словами выдающегося поэта Роберта Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся, – помните! Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!». Будем достойны бессмертного подвига наших предков, сохраним и приумножим традиции доблести и бескорыстной любви к Отечеству», - говорится в обращении свердловского губернатора.

Глава региона также отметил, что в Свердловской области большую работу по восстановлению и увековечиванию памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне, проводит Ассоциация поисковых отрядов «Возвращение». За последние несколько лет активистами обнаружены данные о нескольких сотнях уральских солдат.

День Неизвестного солдата отмечается в России 3 декабря. В 1966 году в этот день в ознаменование 25 годовщины разгрома немецких войск под Москвой у стен Московского Кремля в Александровском саду был захоронен прах Неизвестного Солдата. Сегодня у этой могилы круглосуточно дежурит пост № 1 Вооружённых сил Российской Федерации.

В День Неизвестного солдата на Среднем Урале проходят патриотические акции и церемонии возложения цветов к мемориалам. У могил и обелисков в честь павших воинов зажгутся Огни Памяти и встанет Почётный караул.

Также световые проекции акции «Свет Памяти» сегодня вечером появятся на стадионе «Екатеринбург Арена» и выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». По всей стране в образовательных учреждениях пройдут тематические уроки Памяти.

Кроме того, 3 декабря состоится масштабная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».