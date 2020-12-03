В октябре в России снизился реальный размер пенсий

Средний размер пенсий в октябре составил 15 026 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В октябре в России зафиксировали снижение реального размера пенсий. По сравнению с сентябрём он стал ниже на 0,4%.

В то же время средний размер пенсий, который составил 15 026 рублей, за месяц, наоборот, вырос — на 0,1%. Этот показатель не учитывает инфляцию.

В годовом выражении средний размер пенсий вырос на 5,8%, а реальный — только на 1,7%, следует из доклада «Социально-экономическое положение России» за январь-октябрь 2020 года, опубликованного на сайте Росстата.

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