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3 декабря 2020, 12:20

На улицах Екатеринбурга зажгут «Свет памяти»

световые установки на Ленина

На улицах Екатеринбурга зажгут «Свет памяти». Фото: Станислав Савин.

Екатеринбург присоединится к всероссийской акции «Свет памяти», посвящённой Дню Неизвестного солдата. На двух улицах города будет организована иллюминация.

На проспекте Ленина (от улицы Московской до улицы Бажова) и улице Свердлова будет обеспечена работа сценария «Оранжевый цвет». Декоративные световые установки, размещённые на опорах уличного освещения, будут работать с 17:00 3 декабря до 9:00 4 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Также световые проекции акции «Свет Памяти» сегодня вечером появятся на фасаде стадиона «Екатеринбург Арена» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Патриотические акции и церемонии возложения цветов к мемориалам проходят на всей территории Свердловской области. У могил и обелисков в честь павших воинов зажгутся Огни памяти и встанет Почётный караул.

День Неизвестного солдата отмечается в России 3 декабря. В 1966 году в этот день, в ознаменование 25 годовщины разгрома немецких войск под Москвой, у стен Московского Кремля в Александровском саду был захоронен прах Неизвестного Солдата. Сегодня у этой могилы круглосуточно дежурит пост № 1 Вооружённых сил РФ.

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Областная газета Свердловской области

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