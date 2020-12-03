Минюст РФ планирует убрать колонии и СИЗО из российских городов

По словам Константина Чуйченко, сотрудники ФСИН должны относиться к заключённым более гуманно. Фото: Александр Зайцев.

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко рассказал о разработке пилотного проекта по вынесению колоний и СИЗО за пределы городов. Также он заявил, что сотрудники ФСИН должны относиться к заключённым более гуманно.

"Учреждения ФСИН должны получить определённое преображение. Сейчас мы готовим изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населённых пунктов такие учреждения", - рассказал в интервью телеканалу "Россия-24" Константин Чуйченко.

Пилотный проект, над которым работает Минюст, включает в себя ликвидацию деятельности, связанную с лишением свободы, в городах и создание для этих целей отдельных площадок. По словам Константина Чуйченко, в центре внимания сотрудников ФСИН должен быть человек, и их работа должна заключаться в том, чтобы вернуть его к нормальной жизни.

Как заявил министр, в ходе оптимизации деятельности ФСИН внимание будет переключено на профилактическую работу с осуждёнными, которые не попали в колонию после совершения преступления. Такая работа будет направлена на предотвращение рецидива.

Добавим, что в Свердловской области располагается 33 учреждения ФСИН. В Екатеринбурге находится два СИЗО и две исправительные колонии.

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