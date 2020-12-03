Владимир Путин обратился к юридическому сообществу по случаю Дня юриста

Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что их роль стала ещё более важной с принятием поправок в Конституцию РФ.

Владимир Путин обратил внимание на такие качества юристов, как честность, ответственность, порядочность. Это их глубокие знания в области законодательства ценятся во всех сферах экономики и общественной жизни, которые не могут существовать без юридического обеспечения и сопровождения.

«Сердечно поздравляю вас с Днём юриста. Этот праздник объединяет всех, кто посвятил себя сложному, напряжённому, очень важному для людей и страны делу защиты законных интересов, конституционных прав и свобод граждан, укрепления российской государственности», - передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

К поздравлениям присоединился и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он сказал, что юристы разрабатывают важные законопроекты и помогают тем самым развивать экономику страны, устранять избыточные административные барьеры для инвесторов.

Напомним, ранее с поздравлением к юристам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.