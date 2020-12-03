Мэрия Ревды опубликовала план ярмарок на декабрь. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Ревды анонсировали проведение универсальных ярмарок в декабре. Торговые палатки традиционно будут появляться напротив дома №35 по улице Мира.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, ярмарки пройдут 5-6, 19-20 и 28-29 декабря. В эти дни движение транспортных средств по участку ул. Мира будет перекрыто с 08:00 до 17:00 часов. При этом водители без проблем смогут заехать в ближайшие дворы.

Власти города напоминают о необходимости убрать личный автотранспорт на время проведения мероприятий с указанного участка, а также заранее спланировать свои маршруты движения.

Фото: пресс-служба мэрии

Ранее мэрия Берёзовского анонсировала проведение новогодних ярмарок. Известно, что 12 декабря торговые ряды появятся на улице Анучина, а 19 декабря – на Смирнова (Новоберёзовский посёлок). Горожанам предложат приобрести продукты для новогоднего стола, а также подарки для родных и близких.

Добавим, в Екатеринбурге на площади 1905 года появится ярмарочный комплекс. Он станет частью праздничной площадки и откроется 28 декабря.

Полный перечень свердловских городов, где 5 и 6 декабря пройдут ярмарки, "Областная газета" опубликует завтра утром.