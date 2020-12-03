Квартиру в Сочи можно будет купить дистанционно

«Всё просто!», – говорит Владимир Ярков, показывая журналистам «ОГ» страницу ФНП России в Интернете. – «Чтобы получить информацию о доверенностях или залоге на машину, достаточно зайти в справочный раздел сайта». Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в России празднуют День юриста. По оценке ректора Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктора Блажеева, в стране насчитывается около 1,5 миллиона представителей этой профессии. Они работают в судах, прокуратуре, следственных подразделениях, органах государственной власти, международных корпорациях, адвокатских палатах и других учреждениях. Отдельную категорию составляют нотариусы, которые занимаются досудебной защитой прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Накануне профессионального праздника корреспондент «Облгазеты» встретился с президентом Нотариальной палаты Свердловской области Владимиром ЯРКОВЫМ и вице-президентом Ириной ПЕРЕВАЛОВОЙ. Наши собеседники рассказали, какие изменения ждут нотариат с 2021 года.

Удалёнка и дистант

– 29 декабря вступают в силу поправки в закон о нотариате, которые существенно упростят жизнь россиян и позволят им получать ряд важных документов без визита к нотариусу. Что конкретно изменится?

В.Я.: У нотариусов появятся так называемые удалённые действия – возможность совершать определённые операции без личного присутствия заявителя, когда не надо проверять дееспособность человека и фиксировать его волеизъявление. Это совершение исполнительных надписей, на основании которых можно взыскать долги по денежным обязательствам, осмотр интернет-страниц в рамках обеспечения доказательств по гражданским искам, внесение безналичных денежных средств на депозитный счёт нотариуса для совершения сделок и другие. С появлением удалённых действий нотариат станет работать круглосуточно: с помощью электронных площадок гражданин сможет в любое удобное для себя время обратиться к нотариусу без привязки к его территориальной компетенции и часовым поясам. Заявитель сможет это сделать через Единую информационную систему нотариата (ЕИСН) или сайт госуслуг.

– У нотариусов, как и у журналистов, рабочий день тоже ненормированный?

В.Я.: Абсолютно. Поскольку профессия у нас клиентоориентированная, то многие нотариальные конторы принимают людей с 9 утра до 7–8 часов вечера. Мы же работаем в режиме полного самофинансирования, поэтому как потопаешь, так и полопаешь. У нотариусов есть другое ограничение – мы не можем работать меньше определённого количества часов, которое нам установило Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области. Минимум – 40 часов в неделю, для приёма граждан – 30 часов в неделю, а максимума нет.

И.П.: В среднем за год нотариус совершает 5–6 тысяч нотариальных действий. Но суть нашей деятельности не в количестве, а в качестве – это всегда требует много времени, которое выходит за рамки 8-часового рабочего дня. Например, удостоверение копий документов займёт 10–15 минут, по сделке с недвижимостью можно работать одну-две недели, а наследственные дела мы ведём иногда годами, особенно если наследников несколько. И не надо забывать, что все консультации у нотариусов бесплатные. Людей это удивляет, ведь они привыкли, что за приём у адвоката им приходится платить.

– Если вернуться к нововведениям, теперь законом предусмотрены дистанционные нотариальные действия с участием двух и более нотариусов. Как это будет работать?

В.Я.: Федеральная нотариальная палата России (ФНП) сейчас заканчивает техническую подготовку регионов для информационного взаимодействия нотариусов в дистанционном формате. Новые технологии позволят совершать сделки в разных частях страны, не покидая родного города. В последнее время среди жителей Свердловской области стало модным покупать недвижимость в Краснодарском крае. Раньше было так: если объект сделки находится на территории другого нотариального округа, например в Сочи, то нотариус из Екатеринбурга не мог удостоверить эту сделку и покупателю приходилось лететь туда самому. Теперь же у нас появится возможность совершать сделку дистанционно, и оба нотариуса смогут её подтвердить посредством ЕИСН. Наш нотариус в присутствии покупателя недвижимости свяжется по видеосвязи с нотариусом и продавцом из Сочи. Стороны составят единый электронный договор купли-продажи, скрепят его своими подписями на специальном планшете, а компьютерная программа вставит автографы в нужное место. Цифровой документ будет храниться в ЕИСН, а для продавца и покупателя его продублируют в бумажном виде по их просьбе.

Коронавирус ни при чём

– На активную цифровизацию нотариата повлияла пандемия COVID-19 или эти реформы планировали задолго до неё?

В.Я.: Поправки появились ещё год назад, но в действие их решили ввести с конца декабря, чтобы подготовить нотариусов к переходу на новую систему работы. Цифровые сервисы придумали, ориентируясь на зарубежный опыт, но востребованными они стали именно сейчас. Законодатели будто бы предвидели, что наступит пандемия (улыбается). На работе нотариусов коронавирус отразился очень своеобразно — за девять месяцев этого года число электронных нотариальных действий по России выросло примерно в три раза. Увеличилось количество перевода документов из бумажного вида в электронный и наоборот, которые удостоверяет нотариус, — будь то доверенность для совершения сделки в другом регионе или согласие на вывоз ребёнка за границу. Я уверен, что цифровой нотариат будет всё больше расширяться. И дело даже не в пандемии: современное поколение полностью живёт в Интернете, я это вижу по своей внучке. Молодёжь привыкла получать все услуги в электронном виде, взять, к примеру, онлайн-банк. Мы тоже меняемся в ногу со временем.

И.П.: С начала эпидемии все нотариальные конторы Свердловской области оборудовали внутренние помещения бактерицидными лампами и санитайзерами для безопасности клиентов. Масочный режим и социальная дистанция строго соблюдаются. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию весной и осенью, нотариусы не прекращали свою работу. Для этого нам пришлось ввести предварительную запись по телефону, чтобы не создавать очередей.

– После внедрения информационных технологий время работы нотариусов сократится?

В.Я.: Для граждан — да, а для нас оно только увеличится. До цифровизации человек ведь сам должен был собирать все документы для сделки с недвижимостью. Надо было пойти в налоговую инспекцию, в БТИ, в органы опеки, если у человека есть дети. А это везде своя очередь, своё время приёма, и пока вы соберёте все эти бумаги, пройдёт не один месяц. Сейчас этим занимается нотариус. У нас есть доступ к базам данных Росреестра, Федресурса и к другим электронным ресурсам. Это то, к чему мы шли последние десять лет, – принцип «единого окна». После проверки квартиры и сторон нотариус удостоверяет сделку и передаёт все документы по ней в Росреестр в том же электронном виде. Все нотариальные документы имеют виртуальный образ: они сканируются и хранятся в ЕИСН. Это касается доверенностей, брачных договоров и завещаний. Наша база постоянно пополняется, например, в 2019 году в ней хранилось более 18 миллионов завещаний с начала 90-х. Бумажные записи могут сгореть в пожаре, а скан-образ документа будет храниться вечно. В этом плане союз с новыми технологиями нам очень помогает.

Технологии для людей

– Какие из уже существующих цифровых действий нотариусов пользуются наибольшей популярностью?

И.П.: Мы отмечаем рост обращений на осмотр интернет-сайтов и электронной переписки по экономическим и трудовым спорам, делам о правах потребителей, защите интеллектуальной собственности, чести, достоинства и деловой репутации. Интересный случай был недавно в Первоуральске. К нотариусу обратился предприниматель, который принёс ему смартфон, открыл WhatsApp и показал чат с контрагентом по накладным и договорам – подрядчик должен был их оплатить, но не сделал этого. У нотариуса есть специальная программа, которая позволяет скачивать переписку с телефона в компьютер. Человек нотариально её заверил и пошёл с нею в суд, чтобы взыскать деньги с контрагента. Вторая сторона не думала об этом и писала в мессенджере всё как есть. Здесь важно помнить, что переписка в мессенджерах, по электронной почте или СМС имеет такую же юридическую силу, как и бумажные документы.

– Сегодня много говорят о том, что «цифра» победит юристов. Вы согласны с этим мнением?

И.П.: Нотариусы в это не верят. Судя по обращениям наших клиентов, юристы будут востребованы ещё долгое время, потому что люди нуждаются в живом общении. Да и в целом диапазон нашей профессии очень велик: можно работать юрисконсультом в маленькой компании, а можно возглавлять государство.

В.Я.: Нотариат за последние пять-семь лет стал совершенно другим по сравнению с нулевыми годами. За эти годы нотариусы очень сильно продвинулись в использовании электронных технологий. Причём наши зарубежные коллеги видят, что в России гораздо лучше развита цифровизация нотариата, чем во многих европейских странах. Технологии помогают глубже разбираться в различных вопросах, но они никогда не заменят нотариусов: на нас лежит функция предупредить человека о последствиях совершаемых юридических действий и возможных ошибках. Поскольку современное право очень сложно и технично, даже юристу ориентироваться в нём бывает не так-то просто. По силам ли это искусственному интеллекту – говорить пока рано.

ДОСЬЕ «ОГ» Владимир Ярков родился в 1959 году в городе Термезе Узбекской ССР. В 1981 году окончил Свердловский юридический институт. Спустя три года защитил кандидатскую диссертацию в родном вузе, в 1992 году — докторскую. С 1996 года неоднократно избирался президентом Нотариальной палаты Свердловской области. В 2005–2019 годах был членом правления Федеральной нотариальной палаты России, с 2010 года представляет её в Генеральном совете Международного союза нотариата. Профессор Уральского государственного юридического университета, приглашённый профессор Университета Париж Нантерр. Опубликовал более 60 книг и 450 научных статей, свыше 50 из них – на французском, английском, немецком, шведском, голландском и латышском языках. Имеет почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ», государственные и ведомственные награды. Женат, воспитывает детей и внуков. Ирина Перевалова родилась в Свердловске. Трудовую деятельность начала сразу после окончания школы в должности секретаря судебного заседания в Кировском районном народном суде Екатеринбурга. Одновременно обучалась на вечернем факультете Свердловского юридического института, который окончила в 1993 году. С 1994 года работала по специальности в банковской сфере. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию. Тогда же была назначена на должность нотариуса города Екатеринбурга. В 2020 году избрана вице-президентом НПСО. Активно участвует в публикации научных статей, книг и комментариев к законодательству. Награждена Малым серебряным знаком Законодательного собрания Свердловской области, почётными грамотами и благодарностями.

МЕЖДУ ТЕМ Нотариальная палата Свердловской области (НПСО) является некоммерческой организацией, представляющей профессиональное объединение нотариусов региона. Основана в 1996 году. В настоящее время на Среднем Урале работают 206 нотариусов в 54 нотариальных округах. Все нотариусы в Свердловской области занимаются частной практикой, государственных нотариусов в регионе нет.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ирина Перевалова считает, что от внедрения информационных технологий профессия нотариуса только выиграет. Фото: Галина Соловьева

Шар со скрещенными руками символизирует главную задачу нотариусов – обеспечить баланс интересов всех сторон. Фото: Галина Соловьева

Чтобы обезопасить клиентов и себя от коронавируса, гриппа и ОРВИ, уральские нотариусы поставили в своих кабинетах бактерицидные лампы. Фото: Галина Соловьева

Книга профессора УрГЮУ Александра Смыкалина рассказывает об известных нотариусах Екатеринбурга, среди которых был двоюродный брат Владимира Ленина Виктор Ардашев. Фото: Галина Соловьева