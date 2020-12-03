«Россия никому не нужна была сильной ни тогда, ни сейчас»

Один из кадров, представленных на виртуальной выставке к 100-летию окончания Гражданской войны, – фото военного парада чешских войск у ворот Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге, 1919 год Фото: Военный исторический архив Праги

Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААОСО) представил в Интернете международную виртуальную выставку исторических документов и фотографий «Три стороны одной трагедии», посвящённую 100-летию окончания Гражданской войны на Урале и в России в ноябре 1920 года. Начальник управления архивами региона Александр КАПУСТИН рассказал в интервью «Облгазете», кто на самом деле развязал эту кровавую междоусобицу и почему её наследие всё ещё актуально для россиян.

Кровавая рука Запада

– Александр Александрович, с момента окончания Гражданской войны прошло сто лет. О ней написано много книг, снят не один десяток фильмов. Казалось бы, этот период российской истории изучен хорошо. Почему архивисты решили снова к нему обратиться?

– Есть такое понятие как «социальная память». Гражданская, как и Великая Отечественная война, коснулась каждой семьи, принесла немало горя и страданий, имела громадные последствия для будущего развития страны. Мы и поныне сталкиваемся с ними. Советская власть, начав кардинальные преобразования в обществе, настроила против себя немалую часть населения. Большевики недооценили силы и способности недовольных к консолидации и сопротивлению. Всё это привело к тому, что во внутренний конфликт вмешались внешние силы.

– Какую роль они сыграли в Гражданской войне?

– Провокационную и поджигающую. Решение о её начале принималось не Лениным и Деникиным, а в политических кабинетах Англии и Франции. Если мы посмотрим документы, представленные на нашей выставке, то увидим, что войну раскачивали и делали это долгое время. Люди не хотели воевать: только что закончилась Первая мировая война, офицеры от неё устали, а солдаты тем более – 90 процентов крестьянской массы побежали делить имущество и грабить помещичьи усадьбы. Поэтому белые поначалу не могли никого набрать, да и не на что было. Создать армию – это безумно большие деньги. Корнилов был из казаков, Деникин – из разночинцев, они были служивыми людьми, без имений и крупной собственности. Их генеральского жалованья никак бы не хватило на амуницию, продовольствие, боеприпасы и жильё даже для одной дивизии. И тут очень кстати свою финансовую помощь предложили наши бывшие союзники по Антанте. В случае победы белых, промышленные предприятия и отдельные территории страны должны были перейти под управление интервентов – Россия никому не нужна была сильной ни тогда, ни сейчас.

– Нас предал Запад или это белые были чересчур доверчивыми?

– Смешалось всё. В 1922 году прозревший генерал Деникин в своих мемуарах написал следующие строки: «За рубежами русской земли стучат уже заступами могильщики и скалят зубы шакалы в ожидании её кончины». Под крылом Антанты в нашей стране действовали многочисленные воинские подразделения чехословаков, поляков и румын, волею судеб оказавшиеся здесь. Они и начали Гражданскую войну. Восстание Чехословацкого корпуса в мае 1918 года, который, по сути, являлся единственной вооружённой, обученной и дисциплинированной боевой силой в России численностью более 60 тысяч человек, обеспечило свержение советской власти от Самары до Сибири, а также дало время и возможность сформировать структуры и силы сопротивления большевикам. Эти же задачи решали польская дивизия в составе 11 200 солдат и офицеров, румынский легион численностью 4,5 тысячи бойцов, итальянские, английские и французские части в составе 1 100 человек, полк хорватов и словенцев.

«Прививка» от трагедии

– Сколько человек погибло в результате конфликта между красными и белыми?

– На январь 1914 года Российская империя насчитывала 175 миллионов человек. Спустя восемь лет в советской России проживало порядка 140 миллионов. В разницу между этими цифрами входят жители отошедших от России территорий — Финляндии, Польши, Молдавии, Западной Украины и Белоруссии, естественная убыль населения от старости, болезней и несчастных случаев. Потери от боевых действий и террора исчисляются от 4 до 7 миллионов, ещё около 2 миллионов эмигрировали из страны. Точную цифру, к сожалению, определить уже не получится — в революционном запале многие архивы оказались уничтожены.

– Но экономические потери историкам всё-таки удалось подсчитать?

– Материальный ущерб, нанесённый войной и интервенцией, составил 50 миллиардов золотых рублей — это около 31,5 триллиона российских рублей по нынешнему курсу. Промышленное производство сократилось в пять раз, транспортная инфраструктура была полностью разрушена, огромные потери понёс речной и морской флот – только из Крыма Врангель увёл и продал или передал союзникам более 260 кораблей. Станочный парк был изношен до предела: выплавка металла сократилась до уровня времён Петра I. Значительная часть квалифицированных рабочих погибла в ходе боевых действий, белого террора и голода. В сельском хозяйстве существенно сократились посевные площади, в технологическом отношении деревня была отброшена в XIX век. Каких-либо ресурсов для восстановления экономики и наращивания производства в стране фактически не осталось. «Шакалы», о которых говорил Деникин, могли торжествовать. Россия не просто стояла на коленях, она лежала на земле во весь рост.

– Можно было избежать Гражданской войны или в то время общество настолько раскололось, что договориться мирно было нереально?

– У советской власти был шанс предотвратить войну быстрыми и решительными действиями, пока в неё не вмешались иностранные силы. Но он был упущен из-за того, что большевики бросили все ресурсы на радикальное переустройство страны. Мы сами должны разбираться в своей политике и вести её так, чтобы ничего подобного не случилось. Стоит Гражданской войне только разгореться, как она начинает действовать по своей логике, опустошая страну и забирая жизни. И тут уже неважно, чьи – красные или белые. В 1991 году Россия тоже была на пороге Гражданской войны. Но её удалось избежать, потому что люди сделали выводы из предыдущей междоусобицы. Они понимали, к чему может привести боевое столкновение различных политических группировок. Добавьте ещё массовое кровопролитие — оно бы послужило сигналом для вмешательства во внутренние дела и открытой зарубежной интервенции. Поэтому хорошо, что армия тогда просидела и промолчала, а не стала участвовать в стычках. Белые не стерпели, советские офицеры вытерпели всё.

СПРАВКА «ОГ» Выставка «Три стороны одной трагедии» включает в себя более 200 исторических документов и фотографий из собраний государственных архивов и музеев Свердловской, Челябинской, Омской, Курганской, Иркутской областей, Москвы и Пермского края. В экспозиции можно увидеть уникальные плакаты и фотографии Екатеринбурга 1918–1919 годов из коллекции документов Чехословацкого легиона, которые предоставил Военный исторический архив Праги. Выставка состоит из пяти разделов. Два из них посвящены красным и белым, два других — «третьим силам», среди которых были иностранные союзники, казачество, повстанцы, анархисты. Пятый раздел даёт представление об итогах Гражданской войны. Увидеть выставку можно на официальном сайте ГААОСО.

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