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3 декабря 2020, 17:54

Россиян просят не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год

Новый год

Россиян просят не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что власти города вводят ограничения на проведение концертов и работу общепита для понижения туристической привлекательности "северной столицы". Он призывает россиян отказаться от поездок в Санкт-Петербург на новогодние каникулы.

"Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье местных жителей. Не надо в этом году к нам приезжать", - передаёт слова Евгения Елина "Интерфакс".

Также в связи с угрозой распространения коронавируса вице-губернатор призвал жителей Санкт-Петербурга встретить Новый год в кругу семьи и воздержаться от праздничных гуляний, банкетов и корпоративов.

С 4 декабря в Санкт-Петербурге вступают в силу новые ограничительные меры по COVID-19. В частности, власти города ужесточают требования для проведения концертов с численностью более 50 зрителей, закрываются океанариумы и аквапарки.

В период с 30 декабря по 3 января предприятия общепита закроются полностью, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они будут работать с 6:00 до 19:00. Также на весь период новогодних праздников - с 30 декабря по 10 января - вводятся ограничения на посещение театров и музеев.

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Областная газета Свердловской области

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Россиян просят не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год