В Екатеринбурге отменили ЭкспоЁлку в 2020 году

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции руководство МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" приняло решение перенести ЭкспоЁлку на следующий год. Об этом сообщил гендиректор выставочного центра Игорь Данилов.
"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией принято непростое, но окончательное решение - перенести ЭкспоЁлку на следующий год. Так как здоровье наших маленьких и взрослых посетителей для нас превыше всего", - пишет гендиректор "Екатеринбург-ЭКСПО" на своей странице в Facebook.
При этом он пригласил всех желающих посетить ЭкспоЁлку в декабре 2021 года.
Добавим, что сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин попросил россиян отказаться от поездок в Санкт-Петербург на новогодние каникулы. С целью сдерживания распространения коронавируса и понижения туристической привлекательности "северной столицы" власти города вводят ограничения на проведение концертов и работу общепита.
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