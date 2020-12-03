Копилку наград «Облгазеты» пополнила победа в конкурсе «Золотой гонг-2020»

Из-за сложной эпидемической ситуации в Москве членам жюри и лауреатам «Золотого гонга-2020» пришлось общаться по видеосвязи Фото: Галина Соловьева

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2020». Церемония награждения состоялась на онлайн-площадке «Российской газеты». Главный приз конкурса — статуэтку богини вестей и радуги Ириды — получил обозреватель «Облгазеты» Станислав Мищенко за лучший материал года о разоблачении коррупции.

Один из престижнейших российских конкурсов печатной журналистики впервые за 26 лет своей истории прошёл дистанционно. Новый формат не помешал членам жюри и лауреатам обсудить итоги «Золотого гонга-2020». В этом году на конкурс поступило около 300 публикаций от 110 номинантов, которые представили более 50 средств массовой информации из 29 российских регионов.

Лауреатов выбрали по 13 основным и 4 специальным номинациям. Лучшим материалом года о разоблачении коррупции стала серия публикаций обозревателя «ОГ» Станислава Мищенко о лесном хозяйстве Свердловской области. Член жюри, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России Софья Дубинская отметила смелость «Облгазеты» в раскрытии столь резонансной темы и поблагодарила главного редактора издания Дмитрия Полянина за приверженность высоким профессиональным стандартам.

– Отношение к нашей профессии претерпевает сейчас некоторые изменения в обществе, – добавила Софья Дубинская. – И это плохо, потому что бывает много негатива, потому что журналисты бывают разными. Жизнь нас немножко расколола. Есть общее звучание у слов «преданный» и «предательство». Предавать нельзя, а преданным профессии быть можно и нужно. Я знаю, что все, кто сегодня здесь собрался, не изменят профессии, где бы вы ни были и куда бы не забросила вас судьба.

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