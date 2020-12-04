В Первоуральске, Ревде и Нижнем Тагиле: план ярмарок на ближайшие дни

В Первоуральске, Ревде и Нижнем Тагиле: план ярмарок на ближайшие дни. Фото: Галина Соловьёва.

До Нового года осталось меньше месяца, пора закупаться продуктами к праздничному столу и присматривать подарки для своих близких. Всё это можно сделать в одном месте – на ярмарке. Рассказываем, в каких городах и сёлах Свердловской области будут развёрнуты торговые палатки.

В Первоуральске в ближайшие два дня приобрести продовольственные и непродовольственные товары можно будет на пр. Ильича, 32 (5 декабря) и в районе перекрёстка Ленина – Данилова (6 декабря). Об этом горадминистрация информировала ранее.

Власти Ревды также анонсировали проведение универсальных ярмарок в этом месяце. Ближайшая состоится 5-6 декабря. Торговые палатки традиционно появятся напротив дома №35 по улице Мира.

Жителей Арамиля 5 декабря (с 09:00 до 18:00) ждут по адресу ул. 1 Мая, 7. Горожанам предложат приобрести свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, а также одежду и товары для дома.

Чтобы выяснить, в каких ещё городах и сёлах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Каменск-Уральский (на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные);

(на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные); Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (4-6 декабря);

(торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (4-6 декабря); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (4-6 декабря);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (4-6 декабря); Красноуральск (площадь у торгового центра) – универсальная ярмарка (5 декабря);

(площадь у торгового центра) – универсальная ярмарка (5 декабря); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка "Урожай" (4-6 декабря);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка "Урожай" (4-6 декабря); Кушва (ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (4-31 декабря);

(ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (4-31 декабря); Нижний Тагил (возле ООО "Современник") – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (4 декабря с 10:00 до 18:00);

(возле ООО "Современник") – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (4 декабря с 10:00 до 18:00); р.п. Верхнее Дуброво (ул. Строителей, 5) – универсальная ярмарка (4 декабря);

(ул. Строителей, 5) – универсальная ярмарка (4 декабря); р.п. Рефтинский (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Зима 2020" (4-6 декабря);

(в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Зима 2020" (4-6 декабря); р.п. Арти (между Ленина, 82 и Ленина, 90) – универсальная ярмарка (4 декабря);

(между Ленина, 82 и Ленина, 90) – универсальная ярмарка (4 декабря); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (5-6 декабря);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (5-6 декабря); Верхотурье (ул. Советская, 3) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (каждую пятницу);

(ул. Советская, 3) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (каждую пятницу); село Бызово (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям);

(ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям); село Новопаньшино (ул. Советская, в квартале домов № 5 и ул. Ленина, 41) – универсальные ярмарки ( с 11:00 до 15:00 по пятницам и субботам соответственно);

(ул. Советская, в квартале домов № 5 и ул. Ленина, 41) – универсальные ярмарки ( с 11:00 до 15:00 по пятницам и субботам соответственно); Реж (на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а на ул. Калинина, 47 – 4 декабря;

(на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а на ул. Калинина, 47 – 4 декабря; Талица (Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка "Народная" (4 декабря с 09:00 до 18:00);

(Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка "Народная" (4 декабря с 09:00 до 18:00); Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье).

Добавим, в Берёзовскомновогодние ярмарки пройдут по двум адресам – на Анучина (12 декабря) и на Смирнова (19 декабря). Горожанам будет предложен широкий ассортимент продуктов для праздничного стола. Горожанам предложат приобрести продукты для праздничного стола, а также подарки для родных и близких.

В Екатеринбурге на площади 1905 года появится ярмарочный комплекс. Он станет частью праздничной площадки и откроется 28 декабря.