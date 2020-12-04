На Средний Урал поступили новогодние марки с Дедом Морозом, снегирём и белкой

На Средний Урал поступила партия новогодних марок. В этом году на них изображён Дед Мороз, который вместе со снегирём и белочкой разглядывает волшебную книгу.
Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе МР «Урал» АО «Почта России», уже сейчас приобрести марки можно в Екатеринбурге на главпочтамте (пр. Ленина, 39), а в начале следующей недели они станут доступны жителям Нижнего Тагила, Первоуральска и Асбеста. Всего в Свердловскую область привезли 7 тыс. экземпляров.
Номинал почтовой марки составляет 23 рубля. Она подходит для отправки писем и открыток по стране. Для послания за рубеж потребуется две таких марки.
Новогоднее настроение уральцам также будут создавать маркированные конверты трёх видов, посвящённые Новому году и Рождеству. Они уже есть в почтовых отделениях.
Напомним, в прошлом году новогодние марки украшал снеговик, играющий на гармони.
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Новый год-2021
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