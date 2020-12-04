На Среднем Урале побит суточный рекорд смертности от коронавируса

Число скончавшихся пациентов в области увеличивается ежедневно уже на протяжении более двух месяцев. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 16 человек с подтверждённым COVID-19 скончались в Свердловской области. Это самый высокий суточный показатель в регионе за всю пандемию.

На Среднем Урале зафиксирована смерть уже 1 076 жителей, заболевших коронавирусом. Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией.

Число скончавшихся пациентов в области увеличивается ежедневно уже на протяжении более двух месяцев. До этого ни одного случая смерти не зарегистрировали 28 сентября. 10 сентября был побит суточный рекорд по смертности от COVID-19 - было зафиксировано 14 летальных исходов. Накануне сообщалось о 13 скончавшихся.

Свердловская область находится на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (9 203), Санкт-Петербурга (5 725), Московской (2 193), Ростовской (1 429) и Нижегородской (1 231) областей, Красноярского края (1 211). В других регионах менее 1000 скончавшихся.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 390 случаев заражения. Это на 8 новых заболевших больше, чем днём ранее.

Фото: данные на 4 декабря