В Нижнем Тагиле благотворительность выросла в полтора раза

Тагильские благотворители побывали во всех медучреждениях города. Фото: Илья Колесов

В 2020 году тагильчане стали беднее, но добрее. Пандемия уменьшила зарплаты работников крупных предприятий, поставила на грань выживания малый бизнес. При этом благотворительные взносы по сравнению с прошлым годом значительно выросли. Мэрия Нижнего Тагила назвала лучших благотворителей города. Познакомимся с теми, для кого помогать – дело привычное.

Удивили мэрию

Муниципальные награды за благотворительность получат в этом году 23 предприятия и организации. Своеобразный «Гран-при» достался МУП «Тагилдорстрой» – самому популярному в Нижнем Тагиле строителю дорог, тротуаров и парков. Другие компании тоже отличились, удивив тем самым мэрию.

– Предполагалось, что в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной пандемией, снизится как количество благотворителей, так и объём их помощи. Но результаты 2020 года превзошли наши ожидания. В прошлом году на благотворительность тагильчанами было направлено около 996 миллионов рублей, а по итогам этого – почти 1,5 миллиарда, – сообщила заместитель начальника управления социальных программ и семейной политики Светлана Шеховцова.

Благотворительный бум начался в Нижнем Тагиле весной – с объявлением пандемии. Нагрянувшая беда разбудила в тагильчанах добрые чувства: предприятия, организации и волонтёрские группы активно включились в оказание помощи медучреждениям и запертым дома пожилым гражданам. Например, в апреле жители на личных автомобилях возили врачей в пациентам на дом, шили для незнакомых людей защитные маски. Кафе предлагали бесплатно угоститься их блюдами медикам скорой помощи во время дежурств.

Теория камина

Однако сезон карантинных мер затянулся, и далеко не все благотворители смогли найти силы и средства для столь продолжительной поддержки нуждающихся. В строю остались те, кто занимался безвозмездной помощью системно и до пандемии. Для них благотворительность – обязательная составляющая ведения бизнеса.

– Уверен, что нельзя ждать успеха в жизни, не совершая добрые поступки, не делясь заработанным. Ведь огня в камине не будет, если в него не положить дров, – считает тагильский предприниматель Роман Жуков.

Его мебельная компания «Финист» на протяжении многих лет шефствует над двумя детскими домами и поддерживает юношескую футбольную команду.

– Когда у нас в спальном корпусе произошёл пожар, уже на следующий день Роман Сергеевич подарил девять удобных кроватей. А в нашем зале бокса стоят мягкие диваны – тоже его подарок, – сообщила директор ГУБ СО «Нижнетагильский детский дом» Нина Макаренко.

Нынче к обычным заботам мебельщиков добавились визиты в инфекционную больницу с подарками для врачей и в малообеспеченные семьи, рекомендованные управлением соцзащиты, с продуктовыми наборами. На благотворительность небольшой коллектив выделил нынче 250 тысяч рублей.

В пятый раз в списке лучших благотворителей ЕВРАЗ. Жители Нижнего Тагила и Качканара считают помощь компании своеобразным социальным налогом на территории, где работают её предприятия. В этом году социальные отчисления существенно выросли: металлурги спонсируют строительство моста через Тагильский пруд, участвуют в реконструкции музея, помогают детям с ДЦП. На борьбу с новой коронавирусной инфекцией выделено 70 миллионов рублей. В медицинские учреждения переданы аппараты ИВЛ и другое оборудование, а также защитные костюмы, перчатки, маски, дезинфицирующие средства.

Настоящую коллекцию из дипломов и благодарственных писем за благотворительность собрали сотрудники телекомпании «Телекон». Все тагильчане знают о волшебной ёлочке, которую устанавливают телевизионщики у себя в декабре. Она исполняет желания детей-сирот. Многим врачам вернул оптимизм телемарафон «Спасибо, доктор», где люди передавали слова благодарности городским эскулапам. И есть несколько семей, относящихся к «Телекону» с особой нежностью, ведь он провёл компании по сбору средств, вернувших детям здоровье. Например, помог юному музыканту Алексею Рудакову восстановить слуховой канал.

В ноябре ЕВРАЗ передал больницам четыре аппарата ИВЛ Фото: пресс-служба ЕВРАЗ