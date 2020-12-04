В Екатеринбурге на КОРе обнаружили склад с контрафактным алкоголем

В Екатеринбурге на КОРе обнаружили склад с контрафактным алкоголем. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В Екатеринбурге на территории рыночного комплекса на улице Высоцкого сотрудники полиции обнаружили склад алкогольной продукции с признаками контрафактности. Товар изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, склад на Высоцкого был обнаружен во время проверки оперативной информации 21 ноября. Тогда правоохранители изъяли более 2,5 тысячи бутылок водки и иных спиртосодержащих продуктов без акцизных марок общим объёмом 1,3 тысячи литров. Предполагается, что товар предназначался для дальнейшей реализации.

Сейчас образцы указанной продукции направлены на исследование на предмет наличия признаков фальсификации и определения опасности для жизни и здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства, а также каналы поставки и места реализации товара.

Добавим, оперативное мероприятие "Алкоголь" проводится в уральской столице с 17 ноября. За прошедший период полицейскими проведено почти 800 рейдов, составлено 85 административных протоколов о нарушениях в сфере оборота спиртного. Возбуждено семь уголовных дел. Два из них в отношении лиц, продавших алкоголь несовершеннолетним (ст. 151.1 УК РФ). Из незаконного оборота изъято порядка 6 700 литров спиртосодержащей продукции.

Ранее "Облгазета" писала, что подпольный цех по производству спиртного выявлен в посёлке Прохладный Белоярского района. В ходе операции, в которой приняли участие сотрудники подразделения собственной безопасности областного полицейского главка при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, задержаны четверо граждан государств ближнего зарубежья.

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