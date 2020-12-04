В 2021 году в Екатеринбурге обновят более 70 остановочных комплексов

Администрацией уже заключён контракт на обустройство 132 остановок по всему городу. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в 2021 году обновят 73 остановочных комплекса. Об этом заявил глава города Александр Высокинский в ходе онлайн-приёма граждан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

С просьбой оборудовать новые остановочные комплексы в микрорайоне Изоплит к главе региона обратилась домохозяйка из Екатеринбурга Елена Малюкова, которой часто приходится ездить туда на автобусе, чтобы отвезти лекарство пожилым родственникам. По словам женщины, остановочные комплексы в микрорайоне совсем старые и не защищены от ветра. Кроме того, на остановках зачастую отсутствуют скамейки и освещение.

На этот вопрос в режиме видеосвязи ответил мэр Александр Высокинский. По словам градоначальника, мероприятия по строительству и реконструкции остановочных комплексов предусмотрены соответствующей муниципальной программой. Администрацией уже заключён контракт на обустройство 132 остановок по всему городу.

«В этом году мы обновили 59 объектов, в планах на следующий – реконструировать 73. Уже в апреле 2021 года эти остановки будут построены», - пояснил градоначальник.

Так, несколько современных комплексов появятся на ул. Проезжей и Губахинской (Изоплит), а также в районе автодороги к посёлку Калиновский. Всего на этих участках планируется заменить семь старых остановок. При этом, часть пересадочных пунктов планируется оборудовать электронным табло.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга взять реализацию этих планов под личный контроль.

Добавим, что онлайн-приём граждан главой региона прошёл в рамках декады личных приёмов партии «Единая Россия».

Напомним, в августе глава Екатеринбурга подписал документ о проведении открытого конкурса на разработку дизайна «умных остановок» общественного транспорта. Победителей объявили в ноябре. Члены жюри отобрали 5 лучших работ.