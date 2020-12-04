В Екатеринбурге прокуратура проверит детсад, где возникли проблемы с отоплением

В Екатеринбурге прокуратура проверит детсад, где возникли проблемы с отоплением. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге организована проверка в связи с сообщением о ненадлежащем температурном режиме в детсаду. Речь идёт о МБДОУ № 31 (ул. Академика Бардина, 47а), где функционирует 8 групп.

Установлено, что в настоящее время из-за проблем с отоплением одна из группа закрыта. В связи с этим прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Специалисты планируют провести замеры температуры в помещениях детсада.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, при установлении нарушений требований законодательства будут приняты соответствующие меры.

В МБДОУ № 31 "Областной газете" подтвердили, что в учреждении закрыта одна из групп, но сегодня там проводились необходимые работы. Изданию уточнили, что в помещении было прохладно – батареи грели не в полную силу, были тёплыми.

Напомним, в ясельной группе температура должна быть не ниже 22-24 °С, в младшей, средней и старшей группах – не ниже 21-23 °С, в спальнях всех групповых ячеек – не ниже 19-20 °С.