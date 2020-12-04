В мэрии Нижнего Тагила рассказали о предстоящем ремонте улицы Карла Маркса

Общая протяжённость участка улицы Карла Маркса, который будет отремонтирован, составит 2,1 км. Фото: Павел Ворожцов.

В 2021 году Нижний Тагил ждут масштабные ремонтные работы на улице Карла Маркса. Там предстоит заменить теплосети и обновить дорожное полотно.

Работы пройдут в два этапа, чтобы не приходилось полностью закрывать движение транспорта. С началом дорожно-строительного сезона рабочие зайдут на участок от улицы Октябрьской Революции до улицы Первомайской. Эта часть дороги не связана с обновлением теплотрасс.

На втором участке - от улицы Первомайской до улицы Островского - дорожники будут работать вместе с энергетиками. Завершить ремонт планируют к августу-сентябрю, сообщает пресс-служба администрации города.

Общая протяжённость участка улицы Карла Маркса, который будет отремонтирован, составит 2,1 км. Там заменят дорожное полотно, общая площадь которого составит более 22 тыс. кв. м.