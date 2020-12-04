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Общество
4 декабря 2020, 16:59

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о предстоящем ремонте улицы Карла Маркса

ремонт дорог

Общая протяжённость участка улицы Карла Маркса, который будет отремонтирован, составит 2,1 км. Фото: Павел Ворожцов.

В 2021 году Нижний Тагил ждут масштабные ремонтные работы на улице Карла Маркса. Там предстоит заменить теплосети и обновить дорожное полотно.

Работы пройдут в два этапа, чтобы не приходилось полностью закрывать движение транспорта. С началом дорожно-строительного сезона рабочие зайдут на участок от улицы Октябрьской Революции до улицы Первомайской. Эта часть дороги не связана с обновлением теплотрасс.

На втором участке - от улицы Первомайской до улицы Островского - дорожники будут работать вместе с энергетиками. Завершить ремонт планируют к августу-сентябрю, сообщает пресс-служба администрации города.

Общая протяжённость участка улицы Карла Маркса, который будет отремонтирован, составит 2,1 км. Там заменят дорожное полотно, общая площадь которого составит более 22 тыс. кв. м.

Областная газета Свердловской области

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