Продление смога на Среднем Урале и обновление остановок в Екатеринбурге: сводка новостей

Александр Высокинский заявил, что в Екатеринбурге в следующем году обновят 73 остановочных комплекса. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! Обновление остановочных пунктов в Екатеринбурге, продление смога и решение о сносе недостроенной гостиницы "Дели" — главные новости дня.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в следующем году 73 остановочных комплекса будут обновлены. Несколько современных комплексов появятся на ул. Проезжей и Губахинской (Изоплит), а также в районе автодороги к посёлку Калиновский. Всего на этих участках планируется заменить семь старых остановок.

Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области ещё на неделю. Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся на Среднем Урале до 20:00 11 декабря.

Недостроенная гостиница "Дели" возле Екатеринбургского цирка будет снесена. Согласно постановлению регионального правительства, в 2021 году у АО "Ледовая арена" власти планируют приобрести 240 млн акций номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 1,0 рубля. Таким образом правительство Свердловской области возместит расходы акционерному обществу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопросы уральцев, касающиеся дистанционной формы обучения в школах, лицеях и вузах. Одни свердловчане просят главу региона вернуть всех школьников за парты, а другие недоумевают, почему на фоне ухудшения эпидситуации в регионе некоторые классы занимаются очно. Подробности читайте в нашем материале.