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Общество
5 декабря 2020, 09:52

Погибли двое, пострадали пятеро: подробности тройного ДТП на Серовском тракте

В аварии погибло два человека, ещё пятеро получили травмы, в том числе двое детей.

В аварии погибло два человека, ещё пятеро получили травмы, в том числе двое детей. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ГИБДД рассказали подробности тройного ДТП, произошедшего накануне вечером на трассе Екатеринбург-Серов. В аварии погибло два человека, ещё пятеро получили травмы, в том числе двое детей.

Напомним, авария с участием трёх автомобилей произошла 4 декабря около 18:00 на 172 км трассы. Изначально сообщалось об одном погибшем.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 18-летняя девушка за рулём Kia Rio превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в ехавший навстречу Ford Fusion, который в свою очередь отбросило на попутный Renault Duster.

В аварии погибли девушка, находившаяся за рулём Kia Rio. Её 14-летняя племянница, ехавшая на переднем пассажирском сиденье, госпитализирована в приёмный покой ЦГБ № 4 Нижнего Тагила. Также в ДТП пострадали женщина-водитель Ford Fusion и трое пассажиров, в том числе двухлетний ребёнок. Все они также были госпитализированы в ЦГБ Нижнего Тагила. Одна из пострадавших  – 50-летняя пассажирка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, скончалась в больнице, не приходя в сознание

В Renault Duster в момент столкновения помимо водителя ехал пассажир. Обоим мужчинам медицинская помощь была оказана на месте происшествия. От госпитализации они отказались.

Для выяснения причин смертельного ДТП на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. К полуночи движение на трассе было полностью восстановлено.

Областная газета Свердловской области

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