Евгений Куйвашев поздравил уральских добровольцев

Праздник отмечается в России ежегодно 5 декабря. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня добровольца. Праздник отмечается в России ежегодно 5 декабря.

Поздравление главы региона опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». Евгений Куйвашев отметил, что появившийся не так давно в календаре праздник подчеркивает значимость труда во имя общественного блага.

«В этот день мы чествуем неравнодушных, позитивных и деятельных людей, которые стремятся приносить пользу обществу, делать жизнь вокруг себя лучше и добрее», - подчеркнул глава региона.

Губернатор также напомнил, что на Среднем Урале волонтёрское движение активно развивается и имеет добрые традиции. В общественных субботниках, природоохранных и других акциях принимают участие тысячи свердловчан.

Также, в регионе действуют формирования добровольной пожарной охраны, народные дружины и волонтёрские центры. Добровольцы оказывают помощь в реализации социально значимых проектов, вносят весомый вклад в организацию и проведение крупных общественных и международных мероприятий в Свердловской области.

В период пандемии COVID-19 волонтёры оказывали помощь людям старшего поколения, вынужденным находиться в режиме самоизоляции. За весенне-летний период добровольцы ОНФ обработали свыше 27 тысяч заявок пожилых уральцев на доставку лекарств и продуктовых покупок.

Свердловская область присоединилась к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в рамках которой добровольцы доставили 40 000 бесплатных наборов продуктов питания и непродовольственных товаров малоимущим, одиноко проживающим пенсионерам.

В конце своего обращения глава региона поблагодарил добровольцев «за честный и благородный труд, деятельное стремление быть полезными обществу, весомый вклад в повышение качества жизни уральцев».

Добавим, что праздник День добровольца (волонтёра) был установлен Указом Президента России № 572 от 27 ноября 2017 года.