Лыжи Антона Шипулина и грибы от Алисы Фрейндлих: на «Екатерининской ассамблее» собрано около 65 млн рублей

На аукционе были разыграны лыжи Антона Шипулина с Олимпиады - 2014 Фото: скриншот из Telegram-канала «Екатерининской ассамблеи»

В ходе благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея» собрано около 65 миллионов рублей. На аукционе были разыграны лыжи Антона Шипулина с Олимпиады - 2014, маринованные грибы от Алисы Фрейндлих и футболка с автографами сборной России с Чемпионата мира по футболу – 2018.

«На аукционе собрано порядка 65 млн руб. С учетом 29,9 млн руб., оставшихся от сбора средств 2019 года, покрываются потребности всех трех благополучателей-2020», - говорится в сообщении в Telegram-канале «Екатерининской ассамблеи».

Аукцион проводился в условных единицах, стоимость одной условной единицы – 80 рублей. Минимальный шаг составлял 100 у.е.

Первым лотом стала футболка с автографами сборной России на ЧМ по футболу-2018. Её выставил директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов. Начальная цена составила две тысячи у.е. а продали форму за 10 тысяч у.е.

Также в ходе аукциона разыграли наградные золотые часы его Императорского Величества Николая II, датированные 1907 – 1908 годами. За 35 тысяч у.е. лот приобрёл владелец «CИМА-ленда» Андрей Симановский.

Начальная цена на лыжи депутата Госдумы Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады-2014 с автографом спортсмена составила три тысячи у.е. За пять тысяч у.е. спортинвентарь приобрёл генеральный директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский.

Он же приобрёл за семь тысяч у.е. баночку маринованных грибов, приготовленных Алисой Фрейндлих по её фирменному рецепту (начальная цена лота составляла две тысяч у.е.). Вместе с угощением актриса передала бизнесмену рецепт блюда.

Самым дорогим лотом стала скульптура «Стрелец» и «Боярский сын», выполненная в стиле объёмной мозаики из полудрагоценных и поделочных камней. Она досталась бизнесмену Дмитрию Пумпянскому за 350 тысяч. у.е.

Среди других ценных предметов антиквариата на аукционе продали позолоченный кинжал авторской ручной работы, выполненный из булатной стали с нанесением художественной гравюры, украшенный рубинами, малахитовый стол в традициях XVIII века и усыпанный бриллиантами символ Екатерининской Ассамблеи.

Также на аукционе разыграли сертификат на посещение спектакля «Разбитый кувшин» Театра Наций на две персоны (у победителя будет возможность после окончания спектакля прогуляться за кулисами в компании известной актрисы Ингеборги Дапкунайте), билеты на запись программы «Comedy Club» с открытой датой, книгу «Народы Европы», изданную в конце конец XIX – начале XX вв, приглашение на закрытый вечер памяти Олега Табакова в МХТ имени А.П. Чехова и приглашение на творческий вечер, посвящённый юбилею Никиты Михалкова в Зарядье.

Помимо этого на торги были выставлены сертификат на посещение VIP-ложи на матчах футбольного клуба «Урал» в сезоне 2020/2021 (включает в себя приглашение для 15 персон на 6 матчей Чемпионата России).

Также организаторы разыграли два свитшота с рисунками воспитанницы Верхнепышминской школы-интерната имени Мартиросяна Виолетты Тюльковой. У девочки нарушение зрения и ДЦП. Лот ушёл за 100 тысяч у.е (его приобрёл Андрей Симановский).

Лотом-сюрпризом стал Новогодний концерт от Хора Турецкого и его бессменного руководителя Михаила Турецкого. Уникальное шоу будет записано специально для жителей Свердловской области и показано на региональных телеканалах в новогодние и рождественские праздники.

Завершающим лотом аукциона стала картина с изображением первого вокзала в Екатеринбурге, дополненная уникальным коллекционным альбомом видов Уральской-Горнозаводской железной дороги.

Благотворительный вечер десятой по счёту Екатерининской ассамблеи состоялся 4 декабря.

Крупнейший на Урале благотворительный проект Екатерининская ассамблея, названный в честь святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, проводят с 2011 года.

Напомним, в прошлом году на аукционе за 35 млн рублей был продан стол, изготовленный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым из старинных досок.