Утверждён порядок уведомления россиян о персональных пособиях и льготах

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В этом году граждане России начнут получать уведомления о положенных им персональных социальных выплатах, пособиях и льготах. Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг.

Как сообщает пресс-служба кабмина, порядок такого информирования утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Например, при рождении ребёнка родителям придёт уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы», - говорится в пояснительной записке.

Для получения услуги необходимо дать согласие на получение уведомлений. Пользователям расскажут о способах получения пособий и льгот, а также предоставят список документов, необходимых для оформления мер соцподдержки.

Отмечается также, что с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать по круглосуточному телефонному номеру или с помощью чат-бота на портале госуслуг.

Адресное информирование запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В число организаций, которые будут предоставлять гражданам информацию, входят Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы и органы социальной защиты.

Добавим сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователи портала госуслуг будут автоматически получать извещения о долгах и возбуждении исполнительного производства.