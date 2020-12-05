В Екатеринбурге расширят до пяти полос каменный мост через Исеть на улице Малышева

В Екатеринбурге началась подготовка к реконструкции каменного моста через реку Исеть на ул. Малышева.

В Екатеринбурге началась подготовка к реконструкции каменного моста через реку Исеть на ул. Малышева. Мэрия объявила аукцион на проведение соответствующих проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ.

Аукцион опубликован на сайте Госзакупок. Стартовая стоимость работ составляет 11 млн 982 тыс. 852 рубля.

Путепровод на ул. Малышева станет частью обновлённой набережной Исети. Проезжую часть на мосту расширят до пяти полос: три в одну сторону, две — в обратную. Также, согласно конкурсной документации при реконструкции моста предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода.

«Предусмотреть устройство подземного пешеходного перехода, в соответствии с эскизным проектом (ширина 4 м (уточнить проектом), высота 2,3 м (уточнить проектом)», - говорится в тексте документа.

Помимо этого, проект должен предусматривать мероприятия по ограничению доступа автотранспорта на тротуары, велодорожки, газоны, не препятствующие механизированной уборке в зимний период, а также озеленение территории. При этом газоны необходимо запроектировать таким образом, чтобы исключить возможность заезда на них автомобилей,

Аукцион пройдет 16 декабря.