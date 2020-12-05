На Урале вручили медали МЧС России лучшим добровольным пожарным

Лучшим добровольцам вручили медали МЧС России. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В преддверии Международного дня добровольца в Свердловской области чествовали добровольных пожарных. Лучшим добровольцам вручили медали МЧС России.

В Берёзовском добровольцев чествовали заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области, полковник внутренней службы Валерий Казаков и глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов. Медаль «XXX лет МЧС России» вручили добровольному пожарному посёлка Старопышминск Михаилу Винокурову. Почётной грамоты главы администрации Берёзовского ГО удостоены добровольные пожарные Максим Вершинин (посёлок Мурзинский), Александр Куприянов (посёлок Ключевск) и командиры добровольных пожарных дружин посёлков Лосиный и Кедровка Валерий Горбачев и Владимир Ефремов.

В Карпинске медаль МЧС России «За усердие» вручили командиру добровольной пожарной дружины посёлка Веселовка Светлане Шайхуллиной. Глава городского округа Карпинск Андрей Клопов и начальник 6 пожарно-спасательного отряда полковник внутренней службы Роман Денюшин поблагодарили её за многолетний труд и большой вклад в обеспечение пожарной безопасности села. В 2017 году Светлана Шайхуллина была признана лучшим добровольцем Свердловской области.

В Каменске-Уральском начальник 63 пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Иван Давыдов поблагодарил добровольцев за помощь и вручил медали МЧС России «За усердие» и «За сотрудничество» командиру Кисловской добровольной пожарной дружины Виктору Заостровских и командиру Травянской добровольной пожарной дружины Дмитрию Степанову.

Отмечается, что по итогам 2020 года добровольная пожарная дружина села Сипавское признана лучшей в Свердловской области. Она награждена дипломом областного фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучшая добровольная пожарная команда» и кубком.

Медаль «XXX лет МЧС России» также вручена добровольному пожарному Александру Трубину из деревни Пеньки Талицкого городского округа. Поздравить с праздником к нему домой приехали заместитель начальника 86 пожарно-спасательной части Владимир Белоносов и заместитель главы администрации Талицкого городского округа Михаил Титарь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на сегодняшний день в рядах добровольных пожарных Свердловской области насчитывается более двух тысяч человек.

С начала этого года добровольные пожарные более 500 раз принимали участие в тушении пожаров, провели более 15 тысяч профилактических мероприятий.

Добавим, что праздник День добровольца (волонтёра) отмечается в России ежегодно 5 декабря. Он был установлен Указом Президента России № 572 от 27 ноября 2017 года.

Ранее к уральцам по случаю Дня добровольца обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.