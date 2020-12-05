В Екатеринбурге нашли сбежавших из реабилитационного центра подростков

Сейчас дети находятся в здании отдела полиции, представители МВД угощают их чаем с печеньем. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге полиция и волонтёры нашли троих подростков, самовольно ушедших из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Дети живы и здоровы.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, беглецов обнаружили 5 декабря около 16:00 во время патрулирования микрорайона ЖБИ в районе ул. Новгородцевой. Одна из поисковых групп увидела ребят, когда они выходили из подъезда дома, в котором проживает мать одной из пропавших девочек.

«Подростки живы и здоровы, внешние признаки того, что они попали в криминальную историю, отсутствуют», - рассказал полковник Валерий Горелых.

В дальнейшем, если это потребуется, представители МВД организуют тщательное медицинское обследование подростков.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», вечером, 2 декабря, трое детей самовольно покинули социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на ул. Реактивной, 19. Отделом полиции №6 разыскивались Сергей Туканов и Алёна Попцова (оба - 2009 года рождения), а также Кира Филиппова (2007 города рождения). На розыск пропавших детей был ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.

В общей сложности, по указанию начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, в розыске детей было задействовано около 600 сотрудников полиции. Помощь в поисках оказывали волонтёры.

Как оказалось, всё это время дети находились дома у одной из девочек. По предварительным данным, её мать знала, что беглецы находились дома, но в полицию обращаться не стала. Ранее женщина была лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Сейчас дети находятся в здании отдела полиции, представители МВД угощают их чаем и вкусным молочным печеньем «Юбилейное», - отметил Валерий Горелых.

Добавим, что по данным СУ СКР по Свердловской области, сейчас с подростками работают следователи СКР. Выясняется, не совершалось ли в отношении детей каких-либо противоправных действий. Ранее по факту происшествия была организована доследственная проверка.

После окончания опроса в присутствии законных представителей, инспекторы по делам несовершеннолетних доставят найденных подростков обратно в детский реабилитационный центр.