С начала года в Екатеринбурге от чумы и рожи свиней вакцинировали более 700 животных

В Екатеринбурге эпизоотическая ситуация остаётся спокойной. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге с начала года против классической чумы и рожи свиней вакцинировали более 700 животных. Специалисты государственной ветеринарной службы проводят разъяснительную работу с владельцами свиноферм и подсобных хозяйств, раздают памятки и листовки.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, ветеринарные врачи города держат обстановку с заболеваемостью африканской чумой свиней под контролем. На сегодняшний день в Екатеринбурге эпизоотическая ситуация остаётся спокойной.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», 3 декабря в цехе переработки и реализации мяса, расположенном в Нижнем Тагиле на ул. Носова, 100, была обнаружена африканская чума свиней. В связи с этим глава региона Евгений Куйвашев распорядился ввести запрет на посещение заражённого объекта посторонними и отгрузку продукции.

Позднее губернатор подписал постановление о создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Председателем комиссии назначен первый заместитель главы региона Алексей Орлов.

Согласно документу, комиссия создана с целью предупреждения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, защитой населения от болезней, общих для человека и животных, и обеспечением эпизоотического благополучия в Свердловской области.

Добавим, что согласно оперативному прогнозу управления гражданской защиты Серовского городского округа, информация о выявлении очага африканской чумы свиней среди животных, содержащихся на Мясоперерабатывающем комплексе ООО «Коралл» откормочная ферма № 2 (Тверская область) поступила в департамент ветеринарии Свердловской области 18 ноября. Часть продукции была направлена из Санкт-Петербурга в Свердловскую область.

В связи с существующей угрозой реализации инфицированного возбудителем АЧС сырья, департаментом ветеринарии были проведены мероприятия по установлению предприятий, в которые поступала опасная продукция.

С 27 ноября на территории Свердловской области распоряжением главы региона установлены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.