Всероссийский день приёма граждан в Пенсионном фонде перенесён на неопределённый срок

В Пенсионном фонде рекомендовали гражданам обращаться за государственными услугами дистанционно. Фото: Алексей Кунилов

Пенсионный фонд России перенёс общероссийский день приёма граждан, который должен был состоятся 14 декабря. Мероприятие пройдёт после стабилизации эпидемической обстановки по коронавирусной инфекции.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Пенсионного фонда. Отмечается, что общероссийский день приёма граждан перенесён «согласно указанию Управления Президента РФ». Сейчас, все граждане, которые записались на приём в Пенсионный фонд России, оповещаются о переносе его сроков.

В Пенсионном фонде также рекомендовали гражданам обращаться за государственными услугами дистанционно (через личный кабинет на сайте es.pfrf.ru или на портале госуслуг). Это необходимо чтобы сократить количество посещений общественных мест.

В ПФР отмечают, что электронные сервисы охватывают большинство выплат и социальных пособий: с помощью личного кабинета можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить выписку о состоянии своего пенсионного счёта, узнать, где формируются пенсионные накопления, оформить пенсию и ежемесячную денежную выплату, выбрать способ их доставки, а также узнать остаток материнского капитала и получить другие услуги Пенсионного фонда.

Общероссийский день приёма граждан проводится федеральными и региональными органами власти с 2013 года.

Телефоны горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области: 8-800-600-03-89, (343) 286-78-01.