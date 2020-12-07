В Свердловской области организуют горячую линию к Международному дню борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря. Фото: Галина Соловьёва

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области пройдёт горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, горячая линия пройдёт 8 декабря с 9:00 до 18:00.

В рамках меропряития граждане могут обратиться к специалистам отдела собственной безопасности ГУФССП России по Свердловской области по вопросам, относящимся к теме антикоррупционного законодательства по телефону: +7 (343) 362 27 47.

Отмечается, что горячая линия направлена на «информирование общественности в области противодействия коррупции, повышения уровня правосознания, популяризации антикоррупционных стандартов, направленных на формирование нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции».