В Берёзовском за 8,5 миллиона продают кафе "Пельмешка". Фото: объявление.

В Берёзовском выставили на продажу кафе "Пельмешка" (ул. Константина Косых, 5). Стоимость объекта составляет 8,5 млн рублей.

Точка общепита расположена в одноэтажном здании площадью 156,9 кв. метра. Есть отдельный вход.

Отмечается хороший автомобильный и пешеходный трафик. Неподалёку от кафе находится гимназия, детская поликлиника, медцентр и другие заведения. "Помещение подойдёт под кафе, детский развлекательный центр", – говорится в объявлении.

Фото: объявление

Ранее "Областная газета" писала, что в Берёзовском за 49 млн рублей продают санаторий, расположенный по адресу ул. Чапаева, 40. Кроме того, в городе выставили на продажу коттедж, который можно оборудовать под пансионат, гостиницу или базу отдыха. Стоимость данного объекта оценивается в 69 млн рублей.