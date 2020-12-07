Темы дня

Общество
7 декабря 2020, 14:45

В Свердловской области заработала горячая линия по качеству новогодних товаров

Новый год, елочные игрушки

Санитарные врачи проконсультируют свердловчан по выбору подарков к Новому году. Фото: Нина Георгиева

Санитарные врачи проконсультируют свердловчан по выбору подарков к Новому году. На Среднем Урале начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности новогодних товаров.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, позвонить на горячую линию можно по будням с 8:30 до 17:00.

Телефоны горячей линии:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Свердловчане могут позвонить по вышеуказанным вопросам и по бесплатному номеру Единого консультационного центра: 8 800 555 49 43. Приём звонков осуществляется круглосуточно.

В ходе горячей линии специалисты ответят на вопросы потребителей о безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов и расскажут о действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

Для составления претензий и исков в адрес продавцов новогодних товаров свердловчане могут обратиться в консультационные пункты для потребителей.

Сюжет

Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.12.2020, 08:03 / Общество
Лучшим спасателем области стал Артём Рублёв, устранявший последствия паводка в Нижних Сергах
09.12.2020, 07:50 / Общество
Стало известно, где появятся новые выделенные полосы в Екатеринбурге
09.12.2020, 07:15 / Общество
75% заболевших коронавирусом приходится на 7 свердловских городов
08.12.2020, 22:06 / Политика
Владимир Путин утвердил закон о лишении свободы за отчуждение части территории России
08.12.2020, 21:43 / Спорт
"Автомобилист" потерпел девятое поражение подряд, уступив "Авангарду"