В Свердловской области заработала горячая линия по качеству новогодних товаров

Санитарные врачи проконсультируют свердловчан по выбору подарков к Новому году. Фото: Нина Георгиева

Санитарные врачи проконсультируют свердловчан по выбору подарков к Новому году. На Среднем Урале начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности новогодних товаров.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, позвонить на горячую линию можно по будням с 8:30 до 17:00.

Телефоны горячей линии:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Свердловчане могут позвонить по вышеуказанным вопросам и по бесплатному номеру Единого консультационного центра: 8 800 555 49 43. Приём звонков осуществляется круглосуточно.

В ходе горячей линии специалисты ответят на вопросы потребителей о безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов и расскажут о действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

Для составления претензий и исков в адрес продавцов новогодних товаров свердловчане могут обратиться в консультационные пункты для потребителей.