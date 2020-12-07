Темы дня

Общество
7 декабря 2020, 15:11

На Урале взяли под охрану ансамбль Верхотурского вокзала

объект культурного наследия

На Урале взяли под охрану ансамбль Верхотурского вокзала. Фото: документ.

В Свердловской области утвердили границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Верхотурского вокзала». Приказ №1068 опубликован на официальном портале правовой информации региона.

В состав объекта культурного наследия регионального значения входят здание вокзала, семь жилых домов, хозяйственное строение. Данные постройки расположены в Верхотурье на улицах Вокзальная и Мира.

Согласно документу, на территории ансамбля вокзала разрешается проведение работ по сохранению объекта, размещение информационных стендов и музейных выставок, устройство архитектурной подсветки зданий, а также использование подземного транспорта. В то же время здесь запрещается строительство других сооружений, разрушение и искажение внешнего облика объекта.

Фото: приказ №1068

Ранее "Областная газета" сообщала, что утверждены границы ансамбля Екатеринбургского железнодорожного вокзала.

Читайте также:

В центре Екатеринбурга утвердили границы жилого комплекса дома Госпромурала.

В Екатеринбурге изменили границы градостроительного ансамбля, занимающего почти всю улицу Свердлова.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.12.2020, 08:03 / Общество
Лучшим спасателем области стал Артём Рублёв, устранявший последствия паводка в Нижних Сергах
09.12.2020, 07:50 / Общество
Стало известно, где появятся новые выделенные полосы в Екатеринбурге
09.12.2020, 07:15 / Общество
75% заболевших коронавирусом приходится на 7 свердловских городов
08.12.2020, 22:06 / Политика
Владимир Путин утвердил закон о лишении свободы за отчуждение части территории России
08.12.2020, 21:43 / Спорт
"Автомобилист" потерпел девятое поражение подряд, уступив "Авангарду"