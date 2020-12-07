На Урале взяли под охрану ансамбль Верхотурского вокзала. Фото: документ.

В Свердловской области утвердили границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Верхотурского вокзала». Приказ №1068 опубликован на официальном портале правовой информации региона.

В состав объекта культурного наследия регионального значения входят здание вокзала, семь жилых домов, хозяйственное строение. Данные постройки расположены в Верхотурье на улицах Вокзальная и Мира.

Согласно документу, на территории ансамбля вокзала разрешается проведение работ по сохранению объекта, размещение информационных стендов и музейных выставок, устройство архитектурной подсветки зданий, а также использование подземного транспорта. В то же время здесь запрещается строительство других сооружений, разрушение и искажение внешнего облика объекта.

Фото: приказ №1068

Ранее "Областная газета" сообщала, что утверждены границы ансамбля Екатеринбургского железнодорожного вокзала.

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