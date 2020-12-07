На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 21 декабря

Ограничения для отдельных категорий граждан продлили ещё на две недели. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о продлении действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Так, самоизоляцию для отдельных категорий граждан продлили ещё на две недели.

Согласно указу №665-УГ, самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается до 21 декабря. Документ вступает в силу с 8 декабря.

Отметим, что уже второй день в Свердловской области фиксируется снижение суточной заболеваемости коронавирусом — за прошедшие 24 часа в регионе подтвердили 387 случаев заражения, а число выписанных из больниц свердловчан составило 388 человек. Кроме того, за сутки на Среднем Урале подтвердили 13 смертей пациентов с COVID-19.

Публикуем полный текст указа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области