Темы дня

Общество
7 декабря 2020, 15:27

На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 21 декабря

Пенсионер

Ограничения для отдельных категорий граждан продлили ещё на две недели. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о продлении действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Так, самоизоляцию для отдельных категорий граждан продлили ещё на две недели.

Согласно указу №665-УГ, самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается до 21 декабря. Документ вступает в силу с 8 декабря.

Отметим, что уже второй день в Свердловской области фиксируется снижение суточной заболеваемости коронавирусом — за прошедшие 24 часа в регионе подтвердили 387 случаев заражения, а число выписанных из больниц свердловчан  составило 388 человек. Кроме того, за сутки на Среднем Урале подтвердили 13 смертей пациентов с COVID-19.

Публикуем полный текст указа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.12.2020, 08:03 / Общество
Лучшим спасателем области стал Артём Рублёв, устранявший последствия паводка в Нижних Сергах
09.12.2020, 07:50 / Общество
Стало известно, где появятся новые выделенные полосы в Екатеринбурге
09.12.2020, 07:15 / Общество
75% заболевших коронавирусом приходится на 7 свердловских городов
08.12.2020, 22:06 / Политика
Владимир Путин утвердил закон о лишении свободы за отчуждение части территории России
08.12.2020, 21:43 / Спорт
"Автомобилист" потерпел девятое поражение подряд, уступив "Авангарду"